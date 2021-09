¿Cómo fue la primera elección de las personas con DNI no binario?

Las personas no binarias emitieron su voto por primera vez.

Estas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), fueron históricas ya que fueron las primeras en tener menor participación y a las que acudieron a votar personas con DNI X, es decir, no binario. Las autoridades de mesa habían sido instruidas sobre cómo actuar con respecto a la identidad y los pronombres de estos votantes.

Ale Gurguí, que tiene 18 años y acudió a emitir su sufragio con este tipo de documentación. “Cuando fui a realizar el trámite de rectificación, en el Registro Civil me advirtieron que, por un tema de tiempos, entre el cierre de los padrones y la implementación del decreto, mi nombre y género autopercibido no estarían en los registros con el que contarían las autoridades de mesa”, explicó.

“Cuando entré al cuarto oscuro, mi papá que me acompañó a votar, escuchó a una fiscal de mesa que estaba extrañada porque no terminaba de entender que el nombre que figuraba en el padrón y en mi DNI no eran los mismos. El presidente de mesa aprobó el voto diciendo que estaba todo bien, que la documentación era la correcta”, detalló.

A su vez, cuando tuvo que hacer un balance general de su primera votación con su DNI X, sus palabras fueron positivas. “Voté y más allá de algunas cositas pequeñas, estuvo muy bien. Lo único que me hubiera gustado es que no repitieran el ‘nombre muerto’”, afirmó.

DNI de Dann Castro, persona no binaria.

Otro caso fue el de Dann Castro, quien reside en la provincia de Neuquén y tiene 28 años. “Esta semana nos pusimos de acuerdo con compañeres y amigues para no ir a votar soles o, en caso de tener que ir soles, estar informades que se debe respetar el nombre y los pronombres”, explicó al mismo medio de comunicación.

En adición, sumó que “decidimos ir juntes con mi amigo Julián y mi amigue Merlín. En mi escuela no hubo ningún problema, no me mencionaron ni en femenino ni en masculino. Les avisé mi número de orden y la presidenta de mesa me informó que figuraba en ‘los agregados’ al final del padrón”.

Sin embargo, esbozó haber tenido un mal entendido con las fuerzas de seguridad. “De entrada, un policía nos trató de una manera equivocada: en género femenino, nos feminizó. Yo me acerqué y le dije respetuosamente que existía la ley, que no asumiera las identidades de género no solo por nosotres sino por otres que pudieran llegar. Se rió en nuestra cara y nos dio la espalda”.

“La gente que vio todo tampoco nos defendió, pensaban que queríamos colarnos en la fila. Solo un grupo de mujeres nos dio la razón”, añadió.

Ahí no terminaron los inconvenientes, ya que cuando llegaron a la escuela en la que votaba Merlín, quien no tenía hecho el cambio, la autoridad de mesa lo llamó por su nombre biológico. “Avisó su número de orden y que es una persona transgénero, pero la fiscal le dijo su nombre muerto a pesar de haber escuchado lo que le había dicho mi amigue”, continuó Dann.





