¿Cómo fueron los resultados de las Big Tech en el último trimestre del año?

Por el lado de Apple, la compañía presentó su primer trimestre del ejercicio fiscal 2023 (1FQ23). En el mismo reportó ventas netas por US$117.154M, marcando una caída desde los US$123.945M del 1FQ22, y quedando por debajo del consenso que esperaba ventas por US$121.136M. De la totalidad de los ingresos, un 82% provino de venta de productos, mientras que el 18% restante fueron servicios. En lo que respecta a sus productos, como es costumbre, el iPhone lideró en números generando US$65.775M (-7,7% vs 1FQ22), mientras que las Mac fueron el ítem más rezagado tras caer -28,7% hacia US$7.735M. La estrella del trimestre fueron los iPads que crecieron +29,6% hacia US$9.396M. Los demás productos, que incluyen AirPods, Apple TV, Apple Watch, productos Beats, HomePod mini y otros accesorios, acumularon US$13.482M, mostrando una baja desde los US$14.701M de 1FQ22. En línea con los iPads, el segmento de servicios también creció, aunque en menor medida (+6,4% hacia US$20.766M). Con un resultado neto de US$29.998M, que denota un margen neto de 25,6% (vs 27,9% 1FQ22), el BPA de AAPL quedó en US$1,88, es decir, un 3,11% por debajo de las expectativas.

Continuando con Microsoft, la compañía presentó su segundo trimestre fiscal del año (2FQ23). Durante los últimos tres meses del 2022, acumuló ingresos por US$52.747M, superando su marca del 2FQ22 en 2,0%, pero quedando a 0,3% de las expectativas. El segmento de servicios fue su punto más alto, avanzando 17,1% hacia US$36.230M, mientras que la venta de productos retrocedió 20,5% hacia US$16.517M. En este sentido, MSFT mostró mejoras en dos de los tres segmentos en los que separa sus ingresos. En primer lugar, Intelligent Cloud, que representó el 41% de las ventas totales, fue el más relevante creciendo 17,8% yoy. Detrás estuvo Productivity and Business Processes, que cerró en una participación del 32% tras sumar 6,7% yoy. Por último, More Personal Computing fue el segmento que perdió terreno (-18,8%), justificando el 27% de los ingresos. A pesar del crecimiento en ingresos, Microsoft culminó el trimestre con un resultado neto inferior al del 2FQ22 (US$16.425M vs US$18.765M) debido a un incremento en sus costos de ventas y operativos (incluyendo investigación y desarrollo). Así, con un BPA de US$2,20, quedó a 3,85% de alcanzar las expectativas.

Dirigiéndonos hacia Alphabet, la corporación presentó su último trimestre del 2022 (4Q22). Sus ingresos alcanzaron US$76.048M (+1,0% yoy), quedando US$482M por debajo del consenso. Su línea más fuerte, Google Services, se deslizó 2,3% hacia US$67.838, perjudicada por los subsegmentos Google Search & other (-1,6%), YouTube ads (-7,8%) y Google Network (-8,9%), pero beneficiada por el de Google other (+7,8%). Esta línea de negocio no solo se vio golpeado por un mercado publicitario más débil, sino también por una mayor competencia de TikTok que sacó ventaja con sus videos de formato corto. Por el contrario, Google Cloud tuvo una buena performance, y generó US$7.315M (vs US$5.541M 4Q21) en ingresos, aunque en términos de resultados operativos el segmento perdió US$480M. De hecho, el único segmento rentable en términos operativos del trimestre fue Google Services. Consecuentemente, la última línea del estado de resultado mostró un retroceso de 34,0% hacia US$13.624M. En línea, por acción las ganancias fueron de US$1,05 (vs US$1,18 esperados).

En cuanto a Amazon, la compañía también informó su último trimestre del 2022. Las ventas netas del trimestre totalizaron US$149.204M (vs US$137.412M del 4Q21 y US$145.802M esperados), de las cuales US$70.531M provinieron de la venta de productos y US$78.673M de servicios. De esta manera, por primera vez se revirtió la composición de las ventas anuales, siendo los servicios quienes proveyeron el principal ingreso en 2022. Cabe destacar también que 2022 fue el año de menor crecimiento de la historia de Amazon desde que es una empresa pública. Volviendo a la performance del cuatrimestre, únicamente la sección de servicios mostró crecimiento en el 4Q22, totalizando un avance de +19,2% que más que compensó la baja de -1,2% en la venta de productos. En cuanto a los segmentos en los que divide sus ingresos, el trimestre se caracterizó por varios de excelente crecimiento interanual (Third-party seller services +19,9%, Subscription services +13,1%, Advertising services +18,9% y Amazon Web Services +20,2%), mientras que el más grande, Online stores, registró un retroceso de -2,3%. En cuanto al resultado neto, Amazon apenas logró una ganancia de US$278M (vs US$14.323M de 4Q21). Ello se debió en parte a una pérdida incurrida por US$2.300M por la inversión en Rivian. Así, el BPA se situó en US$0,03.

Por último, al igual que Alphabet y Amazon, Meta presentó el 4Q22. En línea con Apple, sus ingresos cayeron en el trimestre. En su caso, -4,5% hacia US$32.165M, de los cuales el 97% provino de su segmento publicitario. En lo que respecta a Reality Labs, cedió terreno interanualmente (-17,1% hacia US$727M). Adicionalmente, el segmento tuvo pérdidas operativas por -US$4.279M (superando la pérdida de -US$3.304M del 4Q21). Esta sección fue financiada por Family of Apps (que incluye a Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, y otros servicios) que ganó US$10.678M. De esta forma, el resultado neto de META finalizó en US$4.652M, -54,8% por debajo del 4Q21, otorgando un beneficio por acción de US$1,76 (-22,1% menos que lo esperado). A pesar de los resultados del trimestre, este papel se disparó tras la presentación dado que no solo anunció la decisión de volver a poner el foco en su negocio principal, transformando a META en una empresa más eficiente y decisiva (recortando o quitando líneas intermedias de mando), sino que además anunció una recompra de acciones por US$40.000 millones que equivale a aproximadamente el 8,7% de su valuación actual.

En definitiva, las Big Tech tuvieron una nueva presentación de resultados decepcionante para cerrar 2022. En líneas generales no alcanzaron las expectativas de ingresos ni de beneficios por acción, luego de años de batir estimaciones. La mayoría de las compañías debieron incurrir en despidos en el año transcurrido y anunciaron el comienzo de un proceso para eficientizar sus operaciones. Es evidente que, ante la falta de crédito barato, las tecnológicas deberán ajustar sus cinturones y comenzar a crecer más orgánicamente. Además, por el momento no vemos luz al final del túnel. Por un lado, si nos enfrentáramos a un escenario recesivo en la principal economía del mundo, seguramente quedará recorrido a la baja por cubrir para sus valuaciones, más allá de un posible pivot en la política monetaria de la Fed. Por otro lado, si el soft landing se hiciera realidad, aun se espera un año difícil y de poco crecimiento, donde los ingresos por publicidad y venta de productos cíclicos no probablemente no sean los puntos altos del año.

Analista de PPI