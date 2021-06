¿Cómo generar empleo genuino y privado en la Argentina?

El panorama económico, social y laboral en nuestro país es desolador: el desempleo en 2020 llegó al 11% y alcanzó a 2,1 millones de argentinos; lo que representó el índice más alto desde 2004. En 2019, antes de la pandemia, había cerrado en 8,9%. Durante 2020 cayó en más de 220.000 la cantidad de trabajadores registrados, a pesar de las prohibiciones de despidos y la doble indemnización obligatoria. A eso le sumamos 42% de pobreza, 800.000 planes sociales y la casi nula generación de empleo privado y genuino: ¿Cuál es el camino? Desde hace unos tres años da vueltas un proyecto que promueve el empresario textil y dueño de la compañía TN&Platex, Teddy Karagozian; quien también forma parte de la UIA.

Se trata del Seguro de Garantía Indemnizatorio (SGI): asegura que “aumenta el empleo privado, disminuye el gasto público logrando bajar los impuestos, eliminar la inflación y entonces bajar la pobreza”.

En esta entrevista con Mundo Gremial desmenuzamos el proyecto:

En el proyecto se habla de que importamos de países con “altos costos laborales”; ¿a qué se refiere?

El costo es algo que no tiene rédito: si yo te cobro el 50% en impuestos pero te vuelve en Educación, Salud, Justicia y Seguridad vale la pena pagarlo; pero lamentablemente en Argentina lo que se recauda se va a gasto público de empleados estatales. Si mi empleado recibiera esos beneficios no tendría que gastar en salud y en educación (privada). En Europa, por ejemplo, el empleado percibe sueldos que le permiten gastar mucho, lo que beneficia a las empresas porque el dinero entra en un ciclo. El costo laboral es un todo y tiene que ver con cuánto vuelve a las empresas; y en Argentina vuelve muy poco porque mucho de ese dinero se va a gastos superfluos del Estado.

¿Este proyecto supliría esto?

Al promover el empleo privado, disminuya el Estado benefactor. Y al suceder esto el efecto entra en reversa con mas sector privado y menos público. Al haber menos sector público hay menos impuestos y más ingresos en el privado. Se revierte la necesidad de impuestos superfluos.

Te escucho y pienso en Suiza y, aunque no viví en ese país sé que vivir allí es carísimo por los impuestos; pero a su vez las prestaciones estatales son de excelencia…

Sí. Y lo que vos decís se llama correspondencia fiscal. Y cuando estás bajo ese sistema al ciudadano no le molesta pagar impuestos porque le vuelven. Si el impuesto inmobiliario se lo pagás al intendente de tu distrito, seguramente volverá en Educación, Salud y Seguridad local. Pero si yo la plata se la pago a un Estado y que luego la utiliza para ganar elecciones es un desperdicio de dinero.

Hablando de Europa: hubo una reunión hace un tiempito de empresarios con Felipe González, el expresidente de España. Allí hablábamos de cómo aumentar el empleo y antes de yo exponer mi idea pregunté si había algún abogado laboralista porque lo que iba a contar los afecta laboralmente porque desparece el conflicto laboral. Pero nadie contestó. Lo cierto es que cuando termino de hablar, González me dice: “Yo soy abogado laboral y no te quise interrumpir, pero eso fue lo que cambió la forma de empleo en Europa y eso fue lo que le dio flexibilidad al sistema, aumentando los beneficios que tiene el trabajador sin afectar a la empresa”.

¿Qué dice los abogados laborales argentinos de parte de los empleados?

Dicen que se extingue el derecho por el artículo 14 de la Constitución; sin embargo, yo les digo que de esta manera no se extingue nada, sino que está garantizado el cobro de la indemnización en su totalidad. Mirá en muchos casos se acuerdan montos indemnizatorios porque no se puede hacer frente; a costa de quiebre de empresas y de la afectación que provoca dejar de invertir en la empresa por falta de dinero.

Comparo nuestro país con Europa: allá no hay inflación y acá el proyecto propone pagar en cuotas la indemnización y resulta que no menciona la inflación por lo que, supongamos, a los meses el poder adquisitivo del trabajador despedido se verá afectado…

Es un detalle a agregar. Si vos trabajaste 15 te corresponderán 15 meses de indemnización. Si te despiden, el primer mes lo paga el empresario y el segundo lo paga el seguro con actualización de índice de salarios que cobra el seguro. En esta no se nombra, pero en una nueva versión se va a incluir el tema de la inflación.

¿Qué significa lo de la Mochila Austríaca?

Lo que yo promuevo es un fondo que tendrá un porcentual promedio de 3 o 4 por ciento cuando en Austria es de 1,5%. Por ejemplo, si tenemos crecimiento tendríamos más fondos en el SGI porque tendrías menos despidos; a contramano si tenemos una crisis mundial como hoy es la del Covid entonces no es el momento de subir el seguro; pero sí cuando el ciclo está en alta. Al igual que una compañía de seguro necesita capital yo propongo que sea el Anses porque el Anses recibirá los beneficios de que haya más empleos porque habrá menos jubilados, subsidios, planes, etcétera.

Esto no lo podría hacer un privado como se quiso hacer con las AFJP…

No. Un privado no puede tomar un riesgo infinito. Esto lo debe hacer la Anses. Primero porque deberá ser cauteloso porque será el mismo Estado el que tendrá que pagar; por ejemplo, como está ocurriendo ahora, una indemnización doble. Una vez que empiece a girar el sistema y se genere trabajo privado el proyecto prevé que la primera cuota de la indemnización la pague la empresa; y al haber trabajo seguramente que ese trabajador despedido encontrará más rápido trabajo evitando utilizarse varias cuotas indemnizatorias. Si encontrara trabajo en el segundo mes, al Anses no le costaría nada. El capital que se acumularía en la Anses es tremendo.

En el proyecto habla de un pasivo laboral y si tomamos una Pyme de 40 años de trayectoria con 10 empleados; esa empresa, si afronta un par de juicios laborales o indemnizaciones directamente, está en quiebra…

Vos fíjate que si esa empresa va a pedir un préstamo a un banco no te dan nada; pero en cambio si vas a EEUU la plata te la dan enseguida. Por ejemplo, un estudio contable con 15 empleados tiene como activo el conocimiento; y nada de activos. Esa empresa técnicamente está quebrada porque tiene una potencial deuda muy superior a los activos que tiene.

Y te agrego una cosa que aún agrava más la situación: no existe el despido arbitrario como tampoco existe el empleo arbitrario: los despidos son por mal comportamiento, por falta de productividad; etcétera. Lo que no se puede hacer es decir porque se despide porque también te podés comer un juicio.