¿Cómo impacta el caso Afganistán en América Latina? – Télam

Antes de esbozar un anlisis detallado y riguroso sobre la retirada de Estados Unidos de Afganistn y el reingreso del Talibn a Kabul, creo que es conveniente analizar cinco aspectos derivados de este acontecimiento y su eventual impacto en Amrica Latina.

Cinco efectos

Primero, en Estados Unidos se agravar el ya suficientemente polarizado debate poltico, lo que traer efectos crticos en la relacin entre demcratas y republicanos y consecuencias complejas en la relacin entre civiles y militares. Adems, el radar de atencin burocrtica, partidista, meditica e intelectual se localizar en torno a la dinmica geopoltica en Asia Central que involucra actores como China, Rusia, India, Pakistn, Turqua, Irn, entre otros, y se centrar en los diversos, y en muchos casos contrapuestos, objetivos estratgicos, as como en sus nexos con Medio Oriente, la rivalidad entre Washington y Beijing y el futuro de la llamada “guerra contra el terrorismo”.

La centralidad de esa regin implicar un lugar de an menor relevancia para Amrica Latina en la agenda internacional de Washington. Con excepcin, claro est, de asuntos como la migracin proveniente de la amplia Cuenca del Caribe (43% del total de migrantes que llegan a Estados Unidos) por su incidencia en la poltica domstica estadounidense. No estar en el centro de la poltica exterior y de defensa de Estados Unidos en esta coyuntura puede ser positivo si la regin aprovechase esa situacin para recuperar un mnimo de comunicacin, consulta y compromiso en temas regionales urgentes y de inters compartido. Sin embargo, esta desatencin tambin puede ser adversa ya que Latinoamrica necesita recursos masivos (financiacin, inversin, asistencia) en el inquietante escenario pos-pandemia. Esta desatencin, a su vez, puede facilitar un mayor despliegue de China en la regin. Un Estados Unidos ms enfocado en otras latitudes y asuntos, como lo estuvo despus de septiembre de 2001, puede ser aprovechado por Beijing y aceptado por muchos pases del rea independiente de la coalicin poltica gobernante.

Segundo, por tercera vez desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos experiment un nuevo y prolongado conflicto asimtrico en el que su vasto arsenal y superioridad militar no le sirvieron en el terreno poltico y lo llevaron al fracaso. Ya sea en clave anti-insurgente o anti-terrorista, las derrotas de Washington han sido elocuentes. La Guerra de Vietnam (1960-75), la segunda Guerra a Irak (2003-2011) y la Guerra en Afganistn (2001-2021) as lo demuestran. Despus de dedicar US$ 2.261 billones de dlares (1) al combate contra el Talibn; de intentar, una vez ms, la re-configuracin de un sistema institucional (nation-building) y de asegurar su proyeccin geopoltica en la zona, los resultados son negativos. En efecto, a 24 horas de la entrada del Talibn a Kabul, en su breve alocucin (2) del 16 de agosto, Joseph Biden destac que construir una nacin no debi ser el objetivo de Washington en Afganistn y que el propsito no debi ser la creacin de una “democracia unificada y centralizada”. Esto es muy importante para Amrica Latina. Sugiere que la “exportacin de la democracia” no est en el repertorio de la nueva administracin, aunque s su defensa. Implica que el “cambio de rgimen” ya no es, como durante la presidencia de Donald Trump, una de las metas de Estados Unidos respecto a pases como Cuba. Supone que no se procura la recurrente amenaza y el eventual uso de la fuerza en casos como el de Venezuela. Alienta la expectativa de que Washington no obstaculizar una salida poltica negociada en ese pas. En breve, Washington no quiere enlodarse en un pantano militar en la regin. Su preocupacin bsica en el rea es la presencia y el prestigio de China, y ello no se resuelve con garrote sino con zanahoria.

Tercero, el fiasco en Afganistn no fue solo estadounidense; involucra a los socios de la Organizacin del Tratado del Atlntico Norte que acompaaron a Washington en su guerra en aquel pas. Como lo afirmara Armin Laschet, jefe del partido de Angela Merkel, la salida de tropas occidentales signific la “mayor debacle” de la OTAN desde su fundacin (3). En este contexto, el quid pro quo ofrecido recientemente por el Consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, al presidente Jair Bolsonaro consistente en que Brasil vete la participacin de Huawei en el mercado nacional de 5G a cambio del apoyo de Washington al ingreso del pas como “socio global” de la OTAN, puede resultar ahora menos atractivo para las fuerzas armadas brasileas. En realidad, fue Trump quien en 2019 seal su apoyo a que Brasil se convirtiese en otro pas –como Colombia– asociado a la OTAN; algo que no pareci entusiasmar mucho entonces al Secretario General de la organizacin, Jens Stoltenberg. En las actuales circunstancias es probable que no haya muchos incentivos de los pases latinoamericanos para sumarse a una OTAN con los pobres recientes antecedentes de Irak, Libia y Afganistn.

Cuarto, hay una dimensin de potencial inquietud para la regin derivada del triunfo del Talibn. Desde 2006, Colombia brind asistencia oficial a Kabul para las fuerzas afganas encargadas de la poltica anti-narcticos (4). A su vez, ex militares colombianos fueron contratados por compaas privadas de seguridad para combatir en Afganistn (as como en Irak, Yemen, entre otros) desde hace aos (5). Cmo se comportar el Talibn en el futuro en cuanto al terrorismo? Lo auspiciar? Evitar promoverlo para no generar una contra-reaccin internacional? En todo caso, Colombia podra ser un flanco dbil porque mediante el respaldo oficial, por un lado, y la labor mercenaria, por el otro, se vincul con la guerra en Afganistn. Esto en momentos en que los compromisos del acuerdo de paz con las FARC se vienen incumpliendo en asuntos vitales y que numerosos miembros disidentes de esa guerrilla, ms fuerzas del ELN, siguen activos en la lucha armada. Bogot y los pases de Amrica del Sur debern incrementar su capacidad de inteligencia para evitar una eventual proyeccin del terrorismo en la regin. No hay que olvidar que desde el 11 de septiembre de 2001 la nica regin del mundo que no conoci un ataque del terrorismo fundamentalista fue Latinoamrica.

Y quinto, el caso afgano es un ejemplo notable del fracaso del prohibicionismo. En 2001, el ltimo ao de gobierno del Talibn, el total de produccin de herona en Afganistn fue 185 toneladas (6). En 2020, el total de produccin fue de 6.300 toneladas (7). Hay que recordar que el record de produccin fue de 9.700 toneladas en 2017. El Talibn pudo sostenerse, en parte, por las ganancias derivadas del negocio ilcito de las drogas (8). Eso ocurri en el marco de una ocupacin del pas por parte de las principales potencias de Occidente. En sntesis, la prohibicin contribuy a la perpetuacin de la guerra.

Para volver a Amrica Latina, hay que recordar que en diciembre de 2020 el Congreso de Estados Unidos public un informe sobre la situacin de las drogas en las Amricas (9) en donde aporta una reflexin eventualmente superadora sobre la fallida “guerra contra las drogas” en Latinoamrica. Ciertamente, lo sucedido en Afganistn es un espejo, no tan distante, de lo que es urgente revertir: el prohibicionismo que puede tener efectos an ms devastadores de los conocidos en el contexto pos-pandmico de Amrica Latina.

En resumen, hay cuestiones ligadas a Estados Unidos en Afganistn que podran tener impacto en Latinoamrica. Sin duda, es relevante analizar los efectos globales de lo sucedido, pero es fundamental, para nosotros, analizar ms y mejor sus consecuencias en la regin.

(*) Vicerrector de la Universidad Torcuato Di Tella.

