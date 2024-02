¿Cómo la arena pudo ‘engullir’ a dos niños y causar la muerte de uno mientras jugaban en la playa? Los especialistas explican el suceso

El pasado martes, mientras una joven familia de Indiana (EE UU) disfrutaba de un día de vacaciones en la playa de Lauderdale-by-the-Sea, en Florida, un trágico suceso les cambió la vida para siempre. Sus hijos de siete y nueve años fueron engullidos por la arena mientras, según la información preliminar de la investigación policial, se encontraban jugando haciendo un hoyo en la playa cuando el fatal colapsó bajo sus pies les atrapó. La pequeña Sloan Mattingly, de siete años y medio, perdió la vida al llegar al hospital. Su hermano Maddox ingresó en estado crítico y ya se encuentra estable.

Según una portavoz de los servicios de rescate citados por el medio WPLG Local 10, del grupo de ABC News, Sandra King, el niño estaba enterrado hasta el pecho cuando llegaron los socorristas, mientras que la niña quedó completamente enterrada debajo de su hermano. El agujero tenía entre 1,5 y 1,8 metros de profundidad cuando ocurrió el colapso, agregó esta fuente. La madre de los pequeños ha compartido en Facebook un emotivo mensaje de despedida.

Estos raros sucesos son, sin embargo, más probables en Miami por el arrecife de coral que hay debajo de esta zona geográfica. De hecho, este suceso ha recordado a otro incidente similar, como el sufrido por Nathan, un niño que con seis años pasó más de tres horas bajo la arena en 2013 en el Parque Nacional de las Dunas de Indiana. En este caso, el pequeño logró sobrevivir gracias a quedar enterrando en una bolsa de aire. Aquello se conoce como ‘el milagro del Mount Baldy’, la zona donde ocurrió, que actualmente sigue en proceso de restauración natural.

«En Miami se producen muchos hundimientos porque lo que hay debajo es arrecife de coral, pero son hundimientos grandes», comenta a 20minutos el presidente del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos (ICOG), Manuel Regueiro. «En Miami, cuando se disuelve el sustrato geológico, que es calcáreo, se hunde todo lo que está encima. Esto se llama sinkhole en inglés, que se traduce como ‘hundimiento’ y ‘agujero’ en castellano. Esto es típico de la costa de Miami y muchos son redondos y están llenos de agua. Son típicos de relieves de calizas», abunda.

Con el tiempo, este proceso puede crear cuevas o cenotes como los de la Península de Yucatán, en México, santuario de los amantes del submarinismo. Según el Servicio Geológico de EE UU, estos fenómenos se ven con cierta frecuencia en Texas, Alabama, Missouri, Kentucky, Tennessee, Pennsylvania y Florida.

Tanto Regueiro como su colega la geóloga del CSIC Mercedes Ferrer no tienen constancia de un suceso similar registrado en ninguna playa de España. Ferrer, que tampoco tiene información directa del suceso de Florida, explica a 20minutos que los «colapsos repentinos» pueden ocurrir «cuando el sustrato, el terreno que hay debajo de la superficie es, sobre todo, carbonatado -esto es, calizas, dolomías o yesos-, porque estos materiales, con el paso del agua subterránea, se erosionan y se disuelven, y se forman cavidades muy grandes que llega un momento que se rompen y se hunden, arrastrando lo que haya encima».

Regueiro recuerda que la arena mojada resiste mejor la altura, pero la seca no hace talud y no aguanta más de 30 grados de pendiente, por lo que se cae. Mientras la investigación de las autoridades locales avanza y sin tener más información, Regueiro considera que el agujero podría haber alcanzado una profundidad mayor que la altura de los niños. En ese caso, su hipótesis apunta a una «imprudencia» por parte de los adultos responsables de los menores. «Me parece sorprendente de que alguien no se dé cuenta de que eso es peligroso», afirma.

Desde la Federación de Salvamento y Socorrismo de la Comunidad Valenciana, su responsable de formación, Salvador Perelló, asegura que estos sucesos «no son nada habituales» en España. De hecho, prosigue, «en toda mi larga experiencia laboral nunca he visto un kit para desenterrar personas porque no es nada habitual». Perelló insta a los adultos responsables de menores en la playa a no perder de vista a los pequeños para prevenir cualquier trágico suceso. «Tienen que estar continuamente bajo supervisión de los padres», asegura, al tiempo que llama a evitar la realización de hoyos demasiado grandes en la arena, «que es totalmente inestable». En estos casos, el socorrista indica que los primeros auxilios consisten en liberar las vías aéreas y comenzar maniobras de reanimación.