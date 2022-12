cómo la covid-19 y la guerra han ayudado al grupo conspiranoico a extenderse por Europa y Asia

Ocho miembros de YamatoQ, la rama japonesa del grupo conspiranoico estadounidense QAnon, fueron arrestados a finales de la semana pasada por haber entrado en marzo en un centro de vacunación en la ciudad de Yaizu. Lo hicieron al grito de «La vacunación es un acto de asesinato». Tras las detenciones, la policía registró la sede de YamatoQ. En Alemania, esta misma semana, 25 personas han sido detenidas por planificar una intentona golpista en Berlín. Algunos de ellos eran seguidores de las teorías conspiranoicas difundidas por este movimiento nacido en EE UU.

Son las últimas noticias que dan cuenta de la extensión de QAnon por el mundo. Este grupo de conspiranoicos lleva años creciendo, y no sólo en Estados Unidos, al amparo de las redes sociales. Donde no hay filtro todo fructifica como si fuera verdad.

En teoría, QAnon es más una teoría de la conspiración de la extrema derecha de EE UU que un grupo organizado. La idea que les da origen en 2017 es que Donald Trump fue y sigue siendo víctima de una trama secreta organizada por un supuesto «Estado profundo». En 2018, el año de su despegue, los de QAnon defendían que Trump se enfrentaba a un grupo de pedófilos del Partido Demócrata.

El argumento de su «película» -que es lo que parece- decía dos cosas. Una, que los demócratas y muchos progresistas, incluidos actores de Hollywood y funcionarios de alto rango, pero también el papa Francisco y el Dalai Lama, participan en una red internacional de tráfico sexual de niños y realizan actos pedófilos. Y dos, que Trump los estaba investigando y persiguiendo para prevenir un supuesto golpe de Estado orquestado por Barack Obama, Hillary Clinton y George Soros.

Pero los seguidores de QAnon también fueron lanzando información falsa sobre la Covid o el Black Lives Matter. Ya en 2020, el FBI advertía de que QAnon representaba una potencial amenaza terrorista nacional.

Se les reconoce en redes por el «brillo» de sus propuestas, pero también porque suelen etiquetar sus publicaciones con el hashtag #WWG1WGA, que significa Where We Go One, We Go All (algo así como Donde va uno, vamos todos). En todo caso, alrededor del 25% de las cuentas que usan hashtags de QAnon son bots, según un análisis del profesor de la Universidad del Sur de California, Emilio Ferrara.

Mark Scott lo ha resumido eficazmente en uno de sus artículos en Politico: «Blogueros despotricando contra el Estado profundo. Vídeos en línea que advierten contra los medios de comunicación dominantes. Diatribas digitales denunciando unas elecciones amañadas». Eso resume el comportamiento de los QAnon en Internet.

La pandemia ayudó a QAnon en Europa

Parecía un movimiento restringido a EE UU, al apoyo a Trump y a la derrota de los demócratas en las presidenciales de noviembre de 2020. Pero Qanon se ha salido del tiesto norteamericano. Ya están, como hemos visto, en Japón, pero también en Europa. Hay grupos vinculados a QAnon en Reino Unido, Francia, Alemania, Países Bajos y España.

En nuestro país, Vox fue acusado de respaldar teorías de conspiración contra Biden vinculadas a QAnon en su cuenta oficial de Twitter. Por ejemplo, afirmando que Joe Biden era el candidato «preferido por los pederastas». La pandemia y el confinamiento sirvieron de banderín de enganche.

Entre marzo y junio de 2020, la actividad de QAnon casi se triplicó en Facebook y casi se duplicó en Instagram y Twitter. Españoles contrarios a las vacunas y descontentos con el discurso oficial contra el coronavirus se unieron a grupos conspiranoicos y de ese modo se acercaron a QAnon.

Con la Covid, dice Scott, los seguidores de esta teoría de la conspiración se volvieron más sofisticados y se coordinaron mejor, compartiendo memes y aprovechando redes existentes bien arraigadas, como el movimiento antivacunas. Y así, los investigadores han descubierto que Europa se ha convertido en un terreno cada vez más fértil para el movimiento.

Más fértil para QAnon y para otras parecidas teorías de la conspiración, especialmente desde que surgió la pandemia, pero también con referencias a las redes móviles 5G o a la guerra en Ucrania. Un informe del grupo de campaña Get The Trolls Out! que analizaba hashtags en Twitter descubrió que Alemania, Gran Bretaña, Países Bajos, Francia, Italia y España se están convirtiendo en puntos calientes de QAnon, cuenta Inews.

Países Bajos, Alemania y Reino Unido

Y si además de redes uno tiene el altavoz de un tipo popular y joven, mucho mejor. Es el caso de Países Bajos con Lange Frans. Hacía años que este rapero no tenía un single de éxito, pero todo cambió en 2020 cuando comenzó a producir un podcast en el que difunde noticias falsas, teorías conspirativas y extravagantes ideas sobre vacunas, ovnis y hasta el 11 de septiembre de 2001. Y sí, también difunde las teorías de QAnon.

Lange Frans tenía casi 100.000 suscriptores en YouTube antes de que el canal lo retirara en octubre de 2021 por violar las normas sobre incitación al odio y desinformación. Por ejemplo, acusó al primer ministro holandés Mark Rutte de proteger a una supuesta red oscura de pedófilos. Y lo hizo, claro, sin pruebas.

Otros difusores de las entelequias QAnon han sido expulsados de Twitter y YouTube tras infringir las normas. Inews cita los casos de grupos como los DeQodeurs en Francia, el movimiento de «pensamiento lateral» Querdenker en Alemania y los Men in Black de Dinamarca.

Famoso cocinero vegano, Attila Hildmann es una figura destacada del Querdenker, que está asociado con el grupo neonazi Reichsbürger que afirma que el Imperio o Reich alemán anterior a la Segunda Guerra Mundial sigue existiendo. En Telegram le siguen más de 100.000 suscriptores.

Alemán, extremista y antisemita, en su canal Hildmann dice cosas como que el Museo de Pérgamo de Berlín es la sede del «trono de Satán». Cuando las autoridades alemanas iban a procesarle por múltiples cargos penales, entre ellos incitación al odio racial y acoso, a finales de 2020 huyó a Turquía.

Precisamente, esta misma semana, se ha destapado el plan para dar un golpe de Estado que un grupo de ultraderechistas estaban planeando en Alemania. Se ha sabido que varios de los 25 detenidos eran seguidores de las teorías de la conspiración difundidas por QAnon.

También las teorías QAnom se han hecho un sitio en Reino Unido. Según una encuesta de Hope Not Hate, en octubre de 2020, una de cada cuatro personas en aquel país estaban de acuerdo con sus planteamientos conspiranoicos. El 17% de las personas encuestadas dijeron que creían que Covid-19 fue lanzado intencionadamente como parte de un «plan de despoblación» de la ONU o del «nuevo orden mundial».

Y más. Un 25% estaban de acuerdo en que «existen cultos satánicos secretos que incluyen a élites influyentes». Este porcentaje, detallaba The Guardian, aumentó al 35% entre las personas de 18 a 24 años. Un 26% estaba de acuerdo en que «las élites de Hollywood, la política, los medios de comunicación y otras posiciones de poder» participan en secreto en el tráfico y abuso de menores a gran escala. Puro QAnon.

Rusia, la guerra y el origen de la Covid

Muchos canales QAnon de todo el mundo han elogiado la invasión rusa de Ucrania desde que comenzó. «Ven la guerra como un esfuerzo por acabar con la cábala internacional en torno a la cual giran las teorías conspirativas de QAnon», ha escrito Aiganysh Aidarbekova, investigadora afincada en Kirguistán.

Así, plantean diferentes ideas sobre los objetivos de la guerra. Uno sería destruir los «laboratorios biológicos» estadounidenses en Ucrania que, según afirman, están inventando una nueva enfermedad similar al Covid y otro, prevenir el Gran Reset que supuestamente busca utilizar la pandemia para destruir el capitalismo e instalar un gobierno mundial único.

Efectivamente, la vieja acusación del Kremlin de que EE UU está conspirando para liberar armas químicas de «biolaboratorios» repartidos por Ucrania fue amplificada por los seguidores de QAnon antes de que Putin invadiera el país vecino. Entonces, Parmy Olson y Tim Culpan, escribían en Bloomberg que la idea había resucitado de la mano de visitantes de foros y aplicaciones de sitios web alternativos, «lo que demuestra lo rápida, impredecible y desarticulada que se ha vuelto la guerra de la información».