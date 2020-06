Mary Trump, sobrina del presidente de Estados Unidos, amenaza con provocar un terremoto con la publicación el próximo 28 de julio de su libro Too Much And Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man (“Demasiado y nunca suficiente: Cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo“), en el que Donald no sale ni mucho menos bien parado.

Editado por Simon & Schuster, el libro comenzará a venderse una semana antes de que arranque la Convención Nacional Republicana, donde Trump será reelegido candidato para las presidenciales de noviembre.

El libro de Mary, que hoy tiene 55 años, detalla, según publica la BBC, cómo fue ella misma la que hizo entrega a The New York Times de documentos confidenciales con los que el rotativo inicio una investigación de las cuentas del actual presidente de Estados Unidos que desembocaron en una trama de esquemas impositivos “fraudulentos” donde recibió más de 400 millones de dólares actuales del imperio inmobiliario de su padre. Una exclusiva que acabaría siendo galardonada con el Pulitzer.

Mary Trump es la hija de Fred Trump Jr., el hermano mayor del presidente, quien murió en 1981 a los 42 años por las complicaciones derivadas de su adicción al alcohol. El propio Donald usó la historia de la muerte de su hermano para una campaña contra los opioides en Estados Unidos.

Una historia que esconde una vida familiar compleja y que el propio mandatario no ha dudado en usar cada vez que ha tenido oportunidad.

“Ella explicará cómo algunos eventos específicos y los patrones familiares crearon al hombre que actualmente ocupa la Oficina Oval, incluyendo la extraña y dañina relación entre Fred Trump y sus dos hijos mayores, Fred Jr. y Donald”, reseña Amaon en la promoción del libro, en el que Mary llega incluso a contar como el actual presidente de EE UU llegaba a burlarse de su padre desde el mismo momento en el que este comenzó a sufrir alzhéimer.

El enfrentamiento entre Mary y Donald se remonta a hace más de dos décadas, cuando ella y su hermano, Fred Trump III, presentaron una demanda contra Trump por la disputa que mantenían por la parte del patrimonio del patriarca de la familia respecto al patrimonio inmobiliario. Según cuenta Mary, el testamento de 1991 fue hecho en base a “fraude e influencia indebida” por parte de Donald Trump y el resto de sus hermanos aprovechando los problemas de salud del patriarca.

Donald Trump les canceló el seguro médico que tanto Mary como su hermano tenían en represalia por la demanda, asegura ella. Ambas partes acabaron llegando a un acuerdo personal del que no trascendieron detalles.