Cómo será el sistema de compensación y estímulo a pequeños productores de soja y cooperativas

El sistema de compensación y estímulo a pequeños productores de soja y cooperativas tendrá una inversión pública de hasta $11.550 millones para el sector. Serán tenidos en cuenta productores inscriptos en el SISA que hayan facturado por todo concepto en el año calendario 2019 hasta la suma de $20.000.000.

Según lo anunciado, se dividió a las zonas en dos: por un lado la Pampeana que incluye Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos y por el otro la extra pampeana que incluye a resto del país donde se produce soja.

También este nuevo sistema prevé una división de los productores en base a la cantidad de hectáreas sembradas o informadas al SISA: desde 0 hasta 100 has, desde 101 hasta 200 has, desde 201 hasta 300 has y por último desde 301 hasta 400 has.

Los recursos a distribuir será de $12.000.000.000 y se tomará el precio soja a u$s315 por tonelada, en tanto que el valor u$S será de $70. La cantidad de productores a compensar, anunció el gobierno será de 41.293 y las toneladas 10.000.000. El tope a pagar tonelada por hectárea sembrada EP es de 2,5 y el tope a pagar tonelada por hectárea sembrada P 2,9.