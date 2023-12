Cómo sigue el plan de acción de CGT tras la movilización a Tribunales

Tras la marcha del día de hoy, la CGT reunirá mañana al Comité Central Confederal, el órgano de mayor peso deliberativo de la entidad sindical, para facultar al Consejo Directivo a definir el plan de lucha a llevar a cabo, donde no se descartan medidas de fuerza como el paro general.

Del Comité Central Confederal participan todos los secretarios generales de los gremios afiliados a la CGT y con personería gremial. A su vez, según la cantidad de afiliados cotizantes activos de cada sindicato, se suma uno o más delegados por entidad.

Daer: “Lo que hay que hacer es voltear el DNU, en la política, en la justicia y en la calle”

El secretario general de la CGT, Héctor Daer, remarcó luego de la movilización del día de hoy que “Lo que hay que hacer es voltear el DNU, en la politica, en la justicia y en la calle”, aseguró Daer, quien llamó a “ser inteligente con la estrategia” porque si el DNU corre, “cambia drásticamente nuestro país para siempre”, advirtió.

En tanto su par, el camionero Pablo Moyano, señaló que este DNU “da libertad para que cualquier tipo con guita te compre tierras en la Patagonia”, como así también apunta “contra los derechos de los jubilados y trabajadores” a lo que resumió considerando que es “vender la Patria”.

Moyano, tras la marcha en Tribunales: “Mañana en la Confederal se va a discutir un plan de lucha para enero y febrero”

Consultado sobre por qué la CGT eligió el camino judicial y no el tratamiento parlamentario en la bicameral, el dirigente respondió que “habría que decirle al presidente por qué no envió el proyecto al Congreso” y respondió que se debe a que “no tiene mayoría y lo va a rechazar gente de su propio espacio, muchos radicales no están de acuerdo”.

Según lo adelantado por buena parte de la conducción de la CGT, el plan de lucha dispondrá de tres ejes, a saber: la Justicia, mediante las presentaciones de amparos por parte de la Central; el camino Legislativo, ámbito donde la mesa chica ampliada ya ha mantenido reuniones con el cuerpo de diputados de Unión por la Patria y esperan conseguir más adhesiones al rechazo del DNU en otros bloques; y finalmente la Calle, conde se continuarán llevando a cabo marchas de protesta, siendo la de hoy el puntapié de una serie de movilizaciones convocadas por el movimiento obrero.

Cabe destacar, que la presentación de un recurso de amparo llevado a cabo en el día de hoy ya recibió una contestación por parte de la Justicia. En este caso, el Juez Nacional del fuero Laboral, Ignacio Ramonet, desestimó el pedido de una medida cautelar “interina” para suspender la vigencia del DNU, bajo el argumento de que el Decreto “todavía no se encuentra vigente”, según figura en el dictado.

Ramonet fundamentó, “no encuentro que se den razones “graves y objetivamente impostergables” (conforme al Artículo 4 inciso 1ro, párrafo 3) que habiliten el dictado de una medida cautelar interina, considerando para ello que la norma todavía no entró en vigencia”, explicó.

A su vez, aclaró que “lo expuesto no significa sentar posición acerca de la validez constitucional de decreto cuestionado en general, y de las regulaciones laborales que contiene en particular, sino solamente sostener que, a criterio del suscripto, no se dan las condiciones para el dictado de una medida como la solicitada con carácter interino”, remarcó.