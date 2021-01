¿Cómo sigue la salud del Senador Menem?

El expresidente Carlos Saúl Menem cumple este viernes un mes internado en el Sanatorio Los Arcos, en el barrio porteño de Palermo. El exmandatario fue ingresado a la clínica privada el 15 de diciembre de 2020 a raíz de una infección urinaria, tras la cual sufrió un episodio de descompensación cardíaca.

Días más tarde, el 24 de diciembre, el senador nacional por La Rioja debió ser sometido a un coma inducido, así como también le practicaron diálisis por una falla renal. Sin embargo, en las últimas semanas su estado tuvo mejoras que le permitieron salir de esa situación, aunque permanece internado para continuar con el monitoreo de su salud.

En ese sentido, el pasado sábado 9 de enero Menem salió del coma inducido y dejó de utilizar el respirador artificial, por lo que su ex esposa Zulema Yoma destacó que el legislador nacional estaba “bastante mejorcito”. “Gracias a Dios está bastante mejorcito, por suerte”, había contado en esa ocasión la ex primera dama, quien estuvo casada con el riojano entre 1966 y 1991 y con quien tuvo dos hijos: Zulemita y Carlitos Junior.

Algo parecido expresó el abogado del ex jefe de Estado, Luis Daer, quien había remarcado que el legislador peronista “está mejor”. No son muchos los allegados o ex funcionarios menemistas que se acercaron este mes al Sanatorio de Los Arcos, en Palermo, donde está internado el ex presidente. Esto, obviamente, por su delicado estado de salud y el pedido que hicieron sus familiares.

“Papá esta luchándola. Estamos acompañándolo”, había afirmado Zulemita pocos días después de la internación. La hija de Carlos Menem se convirtió en la principal vocera para conocer la evolución del cuadro crítico que tenía su padre en la clínica. Con varios mensajes en las redes sociales, Zulemita fue contando la situación ya que el sanatorio no daba partes médicos.

El último posteo, en Twitter, lo hizo el primer día del año con una foto emotiva: “Te ganamos 2020″.

Días antes, quien manifestó un panorama desalentador y muy preocupante fue Cecilia Bolocco, expareja de Carlos Menem, quien acompañó por unas horas a Máximo, el hijo que ambos tuvieron. La ex Mis Universo chilena declaró con periodistas de su país que el ex presidente estaba agonizando y que su hijo se había podido despedir, aunque su padre estaba inconsciente en la terapia intensiva del sanatorio.

Durante 2020, Menem había tenido otras internaciones: la primera en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento por una neumonía bilateral, y la segunda a los pocos días de recibir el alta, debido a un cuadro de debilidad muscular y baja saturación de oxígeno en sangre. El referente peronista tiene mandato como senador nacional por La Rioja hasta el 10 de diciembre de 2023.