Cómo son las restricciones para los no vacunados

Con el aumento de los casos de contagio por Covid-19 y el anuncio de la Comisión Europea, que calificó como «frágil» la situación epidemiológica en la Unión Europea, cada vez son más los países que comienzan a poner restricciones, sobre todo, para las personas no vacunadas.

Restricciones en Europa para contener la Covid-19

El ejemplo más notorio de entre los países que han puesto restricciones especiales para las personas no vacunadas es Austria, que ha decidido restringir la movilidad de las personas no vacunadas mayores de 12 años a partir de las 00.00 horas, con lo que han conseguido que se vuelvan a formar colas en los centros de vacunación.

Lo mismo ha sucedido en Alemania, donde los centros de vacunación vuelven a llenarse de personas que en un primer momento no quisieron recibir sus dosis. De hecho, en este país, la incidencia es de 300 casos por cada 100.000 habitantes.

Por su parte, Grecia es otro de los países donde más restricciones hay para los no vacunados. De hecho, todos ellos deberán presentar el resultado de una prueba diagnóstica de la COVID-19 rápida o una PCR para ingresar a bancos, edificios públicos, tiendas de moda, instalaciones de entretenimiento o peluquerías, aunque no regirán en tiendas de alimentación y espacios religiosos, y los empleados de los sectores público y privado tendrán que someterse a dos pruebas semanales.

En el caso de Países Bajos, las medidas no se centran solo en las personas no vacunadas, sino que se han impuesto restricciones generales y los comercios cierran a las 18.00 horas, mientras que los vares y restaurantes lo hacen a las 20.00 horas. Las reuniones sociales están limitadas, a su vez, a cuatro personas.

Los alumnos han vuelto a llevar mascarillas en las aulas en Francia, mientras que en Italia los trenes están autorizados a parar si un pasajero muestra síntomas de Covid para que el vagón se desinfecte.

Fuera de Europa, también hay otros países que restringen a los no vacunados, como es el caso de Egipto, donde se ha prohibido a los funcionarios ir al trabajo si no están vacunados o se hacen PCR semanales, una medida que afecta también a los estudiantes de universidades públicas, que no podrán acudir al campus si no presentan una prueba de vacunación o una PCR negativa.