Cómo usar correctamente la nube para evitar errores en los sistemas

Así es como en DataCloud, la solución de DataWise, implementamos el Disaster Recovery as a Service (DraaS) o Contingencia como Servicio, teniendo en cuenta que -por ejemplo- los administradores de IT han informado que sufren de 5 a 10 interrupciones no planeadas cada año. Este es parte de nuestra nube nacional “Data Cloud” y proporciona la tecnología para hacer que la ejecución de failover del sitio total o parcial a un repositorio remoto sea una realidad efectiva.

Contar con esta posibilidad es fundamental en un contexto atravesado por el teletrabajo; modalidad que si bien ya se venía impulsando desde varias empresas en los últimos años, ha crecido enormemente a causa de la pandemia de Covid-19. El principal objetivo es brindarles a nuestros clientes la mejor experiencia posible en su día a día, buscando que la tecnología no sea una traba, sino una aliada.

En ese sentido, en DataCloud no sólo garantizamos que no haya errores que imposibiliten el desarrollo de tareas, sino que también aseguramos los más bajos índices de latencia ya que los datos almacenados viajan desde el datacenter hasta la nube en tiempo récord. Esto se debe justamente a que la empresa está radicada en Argentina, en el mismo territorio que nuestra cartera de clientes; por lo que estos se ahorran las problemáticas derivadas de la contratación de servicios ubicados en el exterior. Así, a nuestros servicios de vanguardia —entre los que también se encuentra el BackUp inteligente para resguardar, proteger y gestionar los datos de forma rápida y eficiente— les sumamos el gran diferencial de contar con precios accesibles y en moneda local.

Si la información viaja rápido, se hace más operativo y fluido nuestro ritmo de trabajo o estudio; y si se trata de un espectáculo en vivo, la rapidez y calidad serán las determinantes de nuestra experiencia. Sin embargo, junto con la flexibilidad, escalabilidad y continuidad de operación sin interrupción, debe considerarse la seguridad. En DataCloud también contamos con un sistema de seguridad único que permite que la información no salga del país. Esto afianza la soberanía de los propios datos, un aspecto que resulta sinuoso cuando se utilizan sistemas que se alojan en el exterior, ya que se pierde la incidencia sobre ellos; y que resulta preocupante para muchas organizaciones que a raíz de la pandemia han migrado a la virtualidad.

Utilizar internet ya no es lo que era hace apenas unos pocos años: hoy usamos la web para casi todos los aspectos de nuestra vida. Así como fuimos trayendo a casa electrodomésticos para hacernos la vida más fácil, DataCloud provee de herramientas para que trabajar, estudiar o ver un streaming teatral o musical se realice sin interrupciones, de forma segura y sin perder nada del contenido. Adoptar herramientas tecnológicas nunca fue tan fácil y tan necesario.

(*) CEO de DataWise