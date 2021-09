Compre nacional, una herramienta utilizada en el mundo en momentos de crisis o para desarrollarse – Télam

Compre nacional: una prctica que se ha implementado o potenciado para salir adelante en tiempos de crisis pero que tambin se ha mantenido como un principio para garantizar los desarrollos econmicos locales.Foto: AFP

Tanto en la regin como en muchas de las grandes economas del mundo la poltica de compre nacional utilizada para las contrataciones y compras del Estado es una prctica que se ha implementado o potenciado para salir adelante en tiempos de crisis pero que tambin se ha mantenido como un principio para garantizar los desarrollos econmicos locales.

El ejemplo ms cercano en el tiempo es el de Estados Unidos: el mismo da que asumi la Presidencia en enero pasado, Joe Biden anunci que su Gobierno iba a priorizar la compra de productos estadounidenses, una idea de la que ya hablaba su predecesor, Donald Trump.

El decreto firmado por Biden tuvo por objetivo declarado impulsar la produccin nacional y salvar empleos industriales mediante, adems, el aumento de las inversiones en las industrias manufactureras.

Segn la legislacin que reglamenta las compras pblicas de EEUU, que data de 1933, las polticas de contratacin, adems de sus objetivos primarios de buscar eficiencia y calidad, persiguen objetivos adicionales de carcter estratgico en trminos del modelo de desarrollo de un pas o de una regin.

En EEUU, esta tendencia a utilizar la poltica de compras pblicas para perseguir objetivos estratgicos se acentu luego de la crisis financiera y econmica de 2008-2009.

La ley de compre brasilero es similar a la ley de compre estadounidense de EEUU, slo que el alcance de la normativa brasilea es ms amplio, al regular todos los niveles del Estado. En EEUU, en cambio, es slo a nivel federal con la salvedad de que los estados pueden tomarlo como gua para incorporar sus objetivos estratgicos.

La prioridad a la industria nacional en Brasil est contemplada en la Constitucin Nacional. Foto: AFP

Incluso, la prioridad a la industria nacional en Brasil est contemplada en la Constitucin Nacional.

En el capitulo V sobre el sistema tributario, la Carta Magna establece que se darn incentivos fiscales para la industrializacin a los productores locales en su lugar de origen, mientras que en su apartado sobre el orden econmico y social sostiene que se podr intervenir determinadas industrias o actividades cuando “sea indispensable” para organizar un sector que no pueda desarrollarse eficientemente bajo el rgimen de competencia y libertad individual.

La expresidenta Dilma Rousseff ech mano de este compre nacional en 2013 para hacer frente a la crisis financiera mundial cuyo impacto se sinti en el pas aos ms tarde.

“El Gobierno hace muchas compras porque necesita ofrecer buenos servicios a la poblacin y adems porque es importante que utilice su poder de compra para estimular a la industria, generar empleo y aumentar la renta de los trabajadores”, explic Rousseff tras destinar 4.000 millones de dlares a un programa de compras estatales de productos industriales de origen nacional.

Mxico es otro ejemplo.

La potencia latinoamericana tiene un tratado de libre comercio con EEUU y Canad desde 1994, pero el fomento al desarrollo de proveedores locales est contenido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico.

All se establece que en las licitaciones internacionales abiertas, las ofertas de participantes nacionales tendrn un margen de preferencia de hasta un 15% respecto de los bienes de importacin.

De manera similar, los estados federados dan un margen de preferencia a los participantes con domicilio fiscal en sus estados. Adems, existen algunas legislaciones a nivel estadual que contemplan la posibilidad de llevar a cabo licitaciones pblicas en las que nicamente pueden presentarse proveedores locales.

El caso de China es diferente a todos: en primer lugar porque el costo de los productos nacionales es hasta diez veces ms bajo que el de los extranjeros, pero adems, a los chinos no les terminan de convencer los productos extranjeros.

El caso de China es diferente a todos: en primer lugar porque el costo de los productos nacionales es hasta diez veces ms bajo que el de los extranjeros. Foto: AFP

“Hay algo muy fuerte en las costumbres y clases. Lo extranjero no termina de interpretar el gusto chino'”, explic a Tlam la politloga Luca Fernndez, que vivi en Beijing durante cuatro aos.

Segn Fernndez, quienes s consumen productos extranjeros en China son “las nuevas clases medias”, entre quienes est de moda comprar online o en sus locales instalados en el pas.

En ese sentido, Fernndez evalu que “lo extranjero no es tan extranjero” dado que las empresas, desde que visibilizaron el mercado que se les abra en el gigante asitico, directamente instalaron sus negocios y fabrican todo all mismo, an con las trabas impositivas que impone Beijing para incentivar la produccin local.

“Hay algo muy fuerte en las costumbres y clases. Lo extranjero no termina de interpretar el gusto chino'”” Luca Fernndez, politloga

Corea del Sur, que centraliza la compra de bienes y servicios del Estado en un sistema integrado, tambin limita la competencia a empresas locales debajo de ciertos umbrales o techos, al igual que Israel, cuya normativa seala que se priorizarn los productos nacionales frente a los extranjeros siempre y cuando la diferencia en los precios no supere el 15%.

En los pases europeos la cuestin est enredada con la normativa de la Unin Europea (UE), cuya directiva sobre las compras pblicas prioriza la innovacin por encima de todo y aclara que cuando superen determinado valor, deben elaborarse disposiciones que coordinen los procedimientos de contratacin nacionales.

Con un mercado comn de dimensiones continentales, pases como Francia compran donde ms les conviene pero a los consumidores les recomiendan “comprar nacional” y marcan con un “fabrique en France” todos los productos locales, que son los ms vendidos sin importar su precio.