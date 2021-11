Comunidades indígenas marcharon para que se trate la prórroga a la ley 26.160

Foto: Edgardo Valera.

Integrantes de pueblos indígenas de Jujuy manifestaron este martes por calles del centro capitalino para reclamar por la prórroga de la ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena a través de la Cámara de Diputados de la Nación y se solidarizaron con las delegaciones que acampan frente al Congreso, en Buenos Aires.

«Hicimos un llamado a todas las comunidades, organizaciones y población de Jujuy para expresarnos frente a la Legislatura provincial en defensa de los territorios, para reflejar nuestro reclamo por la prórroga de la ley 26.160 que queremos salga por el Congreso», dijo a Télam Dulce Pacci, integrante del Consejo de Pueblos Originarios Llankaj Maki, de Jujuy.

«El DNU no es como la ley, no se le puede legitimizar como una ley, alguien puede poner un amparo ante el decreto y no hay ley que la respalde» Dulce Pacci – C.P.O. Llankaj Maki

Pese al decreto de necesidad y urgencia (DNU) que emitió el presidente Alberto Fernández, que extiende la vigencia de la ley hasta el 23 de noviembre de 2025, las comunidades originarias reclaman que la norma sea aprobada en Diputados «con todo lo que significa una ley nacional».

«El DNU no es como la ley, no se le puede legitimizar como una ley, alguien puede poner un amparo ante el decreto y no hay ley que la respalde», advirtió Pacci, quien apuntó que la marcha también fue en apoyo a las delegaciones de los pueblos originarios que acampan desde el 6 de noviembre en Buenos Aires.

«Esperamos que se apruebe la ley antes del 10 de diciembre, sino habrá que esperar hasta el próximo año. Tenemos tierras en conflicto y hoy están desprotegidas sin la ley«, dijo.

Los pueblos indígenas de Jujuy sostienen que la ley 26.160 «es el instrumento para detener los desalojos a las comunidades de sus territorios y los amedrentamientos que vienen padeciendo desde que llegaron los colonizadores», y también reclaman por la ley de Propiedad Comunitaria Indígena, para «asegurar definitivamente el derecho al territorio de las comunidades originarias».

«Venimos atravesando un año bastante complicado con una derecha fascista que avanza y mata a nuestros hermanos, hace unos días mataron a un hermano en el sur y otro está gravemente herido, y hace un tiempo mataron a una abogada de Derechos Humanos en Chile y hoy la derecha fascista avanza en ese país», dijo por su parte José Zurita, del Movimiento Evita de Jujuy.