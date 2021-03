Con 241 votos a favor y algunos incidentes, Diputados aprobó el proyecto que modifica Ganancias

Luego de una maratónica sesión, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó, con 241 votos a favor, 3 abstenciones y ninguno en contra, el proyecto que impulsó el Frente de Todos y que modificará el piso a partir del cual se empezará a pagar el impuesto a las Ganancias.

Tras 20 horas de debate, la cámara baja logró aprobar sin ningún voto en contra el proyecto sobre la modificación del mínimo no imponible de Ganancias que lleva el piso a partir del cual comenzará a pagar el tributo aquel asalariado que tenga como sueldo 150.000 pesos brutos. Así, la iniciativa oficialista logró darle media sanción y girarla a la Cámara de Senadores, donde se espera que su tratamiento sea rápido para que se convierta en ley lo antes posible.

Ya era sabido que el proyecto se iba a aprobar sin muchos sobresaltos, incluso, el propio presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, había advertido que “más allá de las peleas políticas, queremos transmitirle a la población que el Congreso está trabajando para resolver este tema”. Así las cosas, añadió que así se tenga que “sesionar toda la madrugada” el proyecto saldría y así fue.

Hoy en la Argentina 25 de cada 100 trabajadores pagan Ganancias. A partir de la sanción, van a pagarlo sólo 7 de cada 100 trabajadores.

En el caso de los jubilados, sólo el 0,04% van a hacerlo, no solo por la modificación del piso sino porque además se subió de 6 a 8 haberes el mínimo no imponible, con lo cual a medida que se van actualizando las jubilaciones se va modificando el mínimo no imponible.

En el caso del retroactivo, este proyecto entra en vigencia el 1 de enero, con lo cual se va a reintegrar más de 11.000 millones de pesos en las CBU, en las cuentas sueldo de los trabajadores que a lo largo de los meses de enero, febrero y marzo sufrieron los descuentos.

HUBO INCIDENTES:

Aún cuando el proyecto se aprobó sin problemas, la votación de los cambios en el Impuesto a las Ganancias fue seguida de un escándalo que obligó al presidente de la Cámara de Diputados a decidir un cuarto intermedio para hablar con los presidentes de todos los bloques para reestablecer el orden.

El incidente comenzó cuando el diputado de Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias, pidió que se tomen medidas porque un diputado del Frente de Todos lo «empujó» cuando se dirigió al baño, y reclamó que la agresión sea investigada y castigada.

Los baños se encuentran en el bajo recinto, al cual solo acceden legisladores y unos pocos empleados.

Se sumó entonces el presidente del bloque de Juntos por el Cambio, el radical Mario Negri, para solicitar «la expulsión» y reclamar a viva voz que el «cobarde» que empujó al legislador Iglesias «se ponga de pie y pida disculpas».

En forma correcta, Massa definió abrir una investigación con pedido de cámaras y testigos para luego tomar medidas disciplinarias. Pero entonces, pidió la palabra la legisladora oficialista Gabriela Cerrutti que contó que durante la noche, le mostraron un video en el que Fernando Iglesias decía que ella «estaba loca».

Con ese ejemplo, desautorizó el reclamo de Iglesias, lo acusó de sexista y desató un cruce público, por lo que Massa pidió orden.