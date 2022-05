Con actos y mensajes en las redes, se conmemoraron los 45 años de Madres de Plaza de Mayo

Foto: Pepe Mateos

Las Madres de Plaza de Mayo conmemoraron con diversos actos los 45 años de la primera ronda que realizaron en Plaza de Mayo, el 30 de abril de 1977, cuando un puñado de ellas marchó alrededor de la Pirámide de Mayo para reclamar la «aparición con vida» de sus hijos detenidos desaparecidos.

Por su parte, la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, afirmó en Plaza de Mayo que «la revolución se hace todos los días» y consideró que «la política no es un camino para buscar trabajo».

Foto: Pepe Mateos

En tanto que con en el Espacio Memoria y Derechos Humanos que funciona en el predio de la exESMA, las Madres fueron homenajeadas con un emotivo acto en el que participaron varios funcionarios del Gobierno nacional.

Dirigentes políticos del oficialismo se refirieron a este aniversario al destacar con publicaciones en sus redes sociales la actitud «pacífica e inquebrantable» de la Madres para lograr memoria, verdad y justicia.

En una publicación de Twitter, el presidente Alberto Fernández manifestó su «reconocimiento más sincero» y su «eterna gratitud» a las Madres de Plaza de Mayo, sobre quienes destacó que «miraron el terror a los ojos», y publicó un video con imágenes de archivo.

Hace 45 años un grupo de mujeres se reunió en #PlazaDeMayo con la esperanza de saber dónde estaban sus hijos y nietos y con el coraje de enfrentar a la dictadura más atroz. En este video le acerco a cada una de ellas mi reconocimiento más sincero y mi eterna gratitud. #Memoria pic.twitter.com/QJngvpPsP2 — Alberto Fernández (@alferdez) April 30, 2022

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner también se sumo a los saludos: «Hoy se cumplen 45 años de la primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo. Mujeres que enfrentaron, en la soledad más absoluta, al terror de la dictadura. Ejemplo de valentía y coraje sin par», escribió la expresidenta en Twitter.

Hoy se cumplen 45 años de la primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo. Mujeres que enfrentaron, en la soledad más absoluta, al terror de la dictadura. Ejemplo de valentía y coraje sin par.#Madres45Años pic.twitter.com/8BDtIAvnoS — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) April 30, 2022

La Casa Rosada publicó un video animado, con la consigna «Madres de Plaza de Mayo, 45 años marcando el camino» y la etiqueta #Madres45Años, en el que se ve primero la marcha lenta de dos madres -una emula a Taty Almeida y otra a Hebe de Bonafini- con música que repite: «Nunca más callarán la voz», y a la que se van sumando otras Madres a los costados, con la Casa Rosada de fondo.

Madres de Plaza de Mayo, 45 años marcando el camino. #Madres45Años pic.twitter.com/bpJBEfpKZx — Casa Rosada (@CasaRosada) April 30, 2022

«La revolución se hace todos los días. Reivindicamos la lucha de nuestros hijos. La revolución se hace todos los días y es solidaridad, lealtad y amor por el otro. Esa era la lucha que dieron nuestros hijos. La política no es un camino para buscar trabajo», señaló Bonafini en un contundente discurso pronunciado en la Plaza de Mayo, donde se realizó una ceremonia que contó con la participación de otros importantes oradores.

«La revolución se hace todos los días y es solidaridad, lealtad y amor por el otro. Esa era la lucha que dieron nuestros hijos» Hebe de Bonafini

Además, la histórica referente del movimiento de derechos humanos afirmó estar «convencida» en relación a la tarea de los jóvenes, al considerar que las nuevas generaciones «nos llevan por delante un kilómetro o dos, por no decir muchos más, en cuanto a claridad, fuerza y voluntad».

Foto: Pepe Mateos

«Mis hijos e hijas me hablaban del FMI (Fondo Monetario Internacional) y a mí me parecía que no era verdad, que era demasiado. Pero la verdad es que ellos avanzan y se llevan todo. Son voraces», expresó.

En ese sentido realizó críticas al ministro de Economía Martin Guzmán y la marcha del Gobierno nacional, al señalar que «a la gente no le alcanza», pero expresó que «uno siempre tiene que tener esperanza y expectativa».

«Nuestros hijos e hijas dieron un paso muy importante en su vida y sabían lo que les podía pasar, pero al revolución es eso. Por lo menos en aquellos años», advirtió.

Por otra parte, Hebe dio su mirada sobre el contexto actual y sostuvo que los niños «ya no se ríen en el barrio» y lamentó la desigualdad «en un país rico».

Foto: Pepe Mateos

«Los dueños de los campos ganan cualquier cantidad de dólares por mes en un rato, una hora. Y después no quieren poner nada», subrayó.

«Esta plaza (la de Mayo) es para gritar, denunciar, para soñar. Es muy hermoso y hay que hacer las cosas con alegría y amor. No se hace solo con armas, se hace transformando un país diciendo lo que uno piensa sin negociar con quién queda mal uno», expresó.

Homenaje en la exEsma

En el homenaje realizado en la exEsma participaron el ministro de Educación, Jaime Perczyk, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, y referentes de organizaciones de derechos humanos.

Los alumnos de la Escuela Popular de Música brindaron su homenaje a las Madres, se proyectó un video y se recordó especialmente la figura del músico recientemente fallecido Miguel Ángel Estrella, que fue un incansable luchador por la paz y los derechos humanos.

Además, se firmó un convenio marco de cooperación entre el ministerio de Educación de la Nación y las Madres línea fundadora, con el fin de levantar un centro universitario especializado en derechos humanos en instituciones de la educación superior.

«A pesar de los bastones y las sillas de rueda, las ‘locas’ seguimos de pie», señaló antes del acto una de las referentes de las Madres, Taty Almeida, de 91 años.

Foto: Pepe Mateos

En ese sentido, agregó: «No fuimos heroínas ni nada de eso. Hicimos lo que cualquier madre hace por un hijo» y sostuvo que «nos llamaron locas y sí, estábamos locas de dolor, de rabia, de impotencia. Nos arrancaron lo más preciado que puede tener una mujer, y lo transformamos en amor, no en odio, y en lucha pacifica».

«Hoy quedamos muy pocas madres, pero estamos tranquilas porque están los jóvenes y a ellos les pasamos la posta. No hay que tener miedo a la palabra militancia, que significa compañerismo, ocuparse del otro», reflexionó.

«Hoy quedamos muy pocas madres, pero estamos tranquilas porque están los jóvenes y a ellos les pasamos la posta. No hay que tener miedo a la palabra militancia, que significa compañerismo, ocuparse del otro» Taty Almeida

Por su parte, el ministro de Educación agradeció durante su intervención a los movimientos de derechos humanos y aseguró que en educación también están «peleando el presente y luchando por el futuro».

«En la educación está el país que nos imaginamos y el país por el que queremos pelear, un país donde estén todos y no quede nadie afuera», remarcó.

Por su parte, la directora de la casa de Madres, Paula Maroni, destacó la firma del convenio y sostuvo que está planteado desde un lado artístico «para que diferentes universidades en diferentes materias puedan venir a traer sus carreras a la exESMA y fortalecer el espacio institucional».