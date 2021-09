Con asistencia de líderes mundiales no vacunados, la ONU vuelve a una asamblea presencial – Télam

El recinto donde se vuelve a realizar la Asamblea General de Naciones Unidas. Foto: AFP.

Con mensajes contradictorios entre Naciones Unidas y la ciudad de Nueva York en torno de la pandemia del coronavirus, la sede del principal organismo multilateral se prepara para recibir este martes a un centenar de dirigentes en su 76 Asamblea General anual, por primera vez desde 2019 con mayora de asistencias presenciales.

El secretario general del organismo, Antonio Guterres, marc el terreno al sealar que esta nueva reunin -que tendr la vista puesta en Afganistn y la desigual distribucin de vacunas, entre otros temas- lanzar un “grito de alarma” por la situacin “muy peligrosa” en la que est el mundo.

“Es necesario restablecer la confianza. La divisin geoestratgica actualmente en el mundo es un obstculo”, dijo Guterres, y aadi que el planeta est “verdaderamente en una situacin muy peligrosa” y se necesita “un grito de alarma para los responsables polticos”.

El estadounidense Joe Biden, el brasileo Jair Bolsonaro, el turco Recep Tayyip Erdogan, el alemn Frank-Walter Steinmeier, el britnico Boris Johnson, el israel Naftali Bennett, el espaol Pedro Snchez, y el venezolano Nicols Maduro ya anunciaron su presencia.

Sin embargo, estarn ausentes el francs Emmanuel Macron y el mexicano Andrs Manuel Lpez Obrador, entre otros.

La 76 sesin de la Asamblea General ser la primera ocasin en la que los lderes mundiales podrn reencontrarse en persona tras celebrarse su 75 edicin en 2020 de forma principalmente virtual por el coronavirus.

Aunque la ONU goza de extraterritorialidad, como su sede est en Nueva York las autoridades locales y hasta de Estados Unidos hicieron un llamado a que cualquier movimiento o presencia de enviados de cualquier parte del mundo a la asamblea en las calles de la ciudad deba respetar los protocolos sanitarios que rigen para restaurantes, pabellones deportivos, cines, museos, centros de convenciones, etc, que exigen certificado de vacunacin contra la Covid.

Concretamente, las autoridades locales temen que esta sesin, con sus miles de participantes, pudiera convertirse en un “evento de superpropagacin” del coronavirus, dijo la embajadora estadounidense ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, inform la agencia de noticias AFP.

El 9 de septiembre, el Ayuntamiento de la ciudad le escribi al presidente de la Asamblea General, Abdul Shahid, para informarle que “todas las personas” que entraran en el recinto de la ONU deban demostrar que estaban vacunadas ya que -argument- las salas y auditorios de la ONU eran un “centro de convenciones” y, por tanto, un espacio interior.

El martes ltimo, el presidente de la Asamblea General escribi a todos los Estados miembros para decirles que “apoya firmemente” la decisin de Nueva York.

Rusia se indign y al da siguiente escribi para denunciar una medida “claramente discriminatoria” y seal que no todas las vacunas estn reconocidas por las autoridades sanitarias internacionales y estadounidenses, como sucede con la Sputnik V, que an no fue aprobada por la Organizacin Mundial de la Salud (OMS).

El presidente brasileo, Jair Bolsonaro, que ser el primero en hablar este lunes aunque se neg a adelantar de qu tratar su discurso para evitar crticas, confirm su viaje pese a no estar vacunado.

La administracin de la ONU dio entonces un paso atrs.

As, Shahid volvi a escribir el jueves a los Estados miembros para aclarar que el sistema de la llamada “declaracin de honor” segua en vigor.

Ser obligatorio el uso de barbijo y la distancia sanitaria, un mximo de siete personas por delegacin en el recinto, cuatro en el anfiteatro de la Asamblea General y reduccin de las reuniones bilaterales al mnimo.

Por ltimo, se crear un centro de vacunacin mvil con el frmaco estadounidense de dosis nica Johnson & Johnson.

Rusia y China estarn representados por un miembro gubernamental, lo que es un mensaje para Washington de que “la llegada al poder de Joe Biden tiene escaso impacto en sus posiciones”, indic Richard Gowan, del centro de reflexin International Crisis Group.

Desde enero, los aliados europeos se vieron sorprendidos por la ausencia de cambios notables en la gestin actual con la de Donald Trump, respecto a la poltica internacional de Washington, sobre todo respecto de China.

La semana pasada, Francia lo comprob con la firma de una alianza entre Estados Unidos, Australia y Reino Unido que le supuso la prdida de un millonario acuerdo con Canberra para la construccin de submarinos.

Afganistn, que volvi a manos de los talibanes, estar en el centro de las discusiones, para defender los derechos de la mujer y evitar que el pas caiga en una crisis econmica y humanitaria.

Lo mismo ocurre con Myanmar, dirigida por una junta militar que la comunidad no reconoci, o Guinea, teatro de un reciente golpe de Estado.

La lucha contra el cambio climtico y la pandemia de la Covid-19, en particular el acceso a las vacunas, estarn en el centro de los debates.

“Vamos en la mala direccin en todos los campos. Es totalmente inaceptable que haya pases donde el 80% de la poblacin est vacunada y en otros solo el 2%”, denunci la semana pasada Guterres.

A eso se aade la recuperacin econmica “muy injusta” que crea “una divisin entre el Norte y el Sur” que aparece ya en la lucha climtica, asegur.

Est previsto que acuda el ministro de Relaciones Exteriores de Irn, Hosein Amirabdolahian, quien adelant la posibilidad de que Tehern mantenga reuniones sobre el acuerdo nuclear en paralelo a la Asamblea General, aunque, segn indic el vocero de la cartera, Said Jatibzadeh, en principio no est planeado que se rena con funcionarios estadounidenses.