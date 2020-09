Con críticas de la oposición, el Senado aprobó la validez del DNU sobre telecomunicaciones – NCN

A pesar de las múltiples críticas y el rechazo de la dirigencia opositora, y el descontento de la industria de las telecomunicaciones, la Cámara de Senadores aprobó la validez del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Alberto Fernández que establece que los llamados Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el acceso a las redes de telecomunicaciones son «servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia».

Luego de una extensa sesión especial en Senadores que se extendió hasta poco más de la 1 de la madrugada, finalmente la cámara alta aprobó, entre otros temas, el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Alberto Fernández que establece que los llamados Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el acceso a las redes de telecomunicaciones son «servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia».

A partir de su aprobación en el Senado, el instrumento quedará vigente ya que la legislación establece que los DNU deben ser rechazados por ambas Cámaras del Congreso para concretar su eventual derogación.

El expediente fue emitido el 21 de agosto de 2020 por el Poder Ejecutivo y rápidamente fue dictaminado en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo.

Durante el cierre de la sesión, el jefe de la bancada oficialista, José Mayans, cuestionó en duros términos las críticas que hizo la oposición al decreto.

Mayans también defendió el decreto sobre TIC argumentando que lo que se busca «es que las prestatarias de servicios sólo deban fijar precios justos y razonables».

«El presidente está diciendo: un poquito menos ganen. ¡Esta gente quiere ganar en dólares!», advirtió en referencia a las empresas involucradas.

Por su parte, el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, el radical formoseño Luis Naidenoff, justificó la negativa de la oposición a acompañar el DNU argumentando que «tiene enormes irregularidades» porque «fue dictado apenas un día antes de la convocatoria a la reunión de la Bicameral y no fue elevado a los legisladores».

«Ustedes consolidaron a una empresa que era la mitad del mercado del cable», sostuvo Naidenoff.

A su turno, la oficialista mendocina Anabel Fernández Sagasti, en tanto, afirmó que «este DNU no intenta sacarle las ganancias a nadie, sino que todos tengan el acceso a un derecho humano».

Además, dijo que el gobierno de Mauricio Macri derogó parte de la Ley de Tecnologías de la Información votada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner como modo de «pagar el favor» de los medios que «le hicieron la campaña».

Previamente, el porteño Martín Lousteau había dicho que Juntos por el Cambio estaba de acuerdo con el «congelamiento» de tarifas luego de «seis meses de cuarentena», pero sostuvo que «este DNU genera incertidumbre y discrecionalidad y que atenta contra las inversiones que necesitamos».

Además, criticó la declaración de «servicio público» para el uso de internet al recordar que «el 44 por ciento de los hogares argentinos o no tiene agua de red o no tiene cloacas o no tiene gas y esos también son servicios públicos».