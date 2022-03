Con Daer y Moyano en el palco, la CGT ratificó el apoyo a Alberto en el Congreso

La cúpula de la CGT dijo presente este martes en la apertura de las sesiones legislativas 2022 en el Congreso Nacional. El palco destinado para la conducción cegetista fue ocupado en primera plana por los cosecretarios generales Héctor Daer y Pablo Moyano, y por el secretario del interior Antonio Caló.

También estuvieron Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Julio Piumato (Judiciales), Norberto Di Próspero (Legislativos), entre otros. El ausente fue el tercer secretario general de la central Carlos Acuña.

La presencia de Daer y Moyano, en unidad, significó una nueva muestra de apoyo y respaldo al gobierno de Alberto Fernández en medio de cuestionamientos por el aumento de la inflación y la incertidumbre por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FIM).

Caras de aprobación se reflejaron en el palco de la CGT ante el anuncio del mandatario sobre la no inclusión en el pacto con el Fondo de cláusulas que establezcan reformas laborales y previsionales.

«No habrá reforma laboral ni previsional», afirmó Alberto Fernández, ante la atenta mirada de Daer y Moyano.

El cotitular de CGT y referente de los gremios de la Sanidad, Héctor Daer, respaldó el discurso del presidente y sobre el acuerdo con el FMI dijo que «es la primera vez que van al fondo sin llevar en los papeles el lomo de los laburantes. Es la primera vez que se va al Fondo sin reformas laborales y previsionales que son las que cambian la estructura social de un país».

En su cuenta de Twitter, Daer aseguró que «vamos por un 2022 con desarrollo económico, sustentable y equitativo; con más justicia social y más derechos».

«Desde CGT entendemos que para lograr los objetivos es central sostener el diálogo social y los acuerdos entre los sectores. Apostamos a construir el futuro entre todos», concluyó.

Por otro lado, Pablo Moyano señaló que «hemos venido a escuchar la apertura de sesiones, con la tranquilidad que nos transmitió el ministro Guzmán el día que fue a la CGT: no va a haber reforma laboral, no va a haber reforma previsional y no va a haber ajuste».

También hubo lugar para los reclamos. El adjunto de Camioneros reiteró los pedidos para que se de solución al «mayor problema que vive el país» que «es el tema de la inflación y el aumento de los precios».

«Más allá de los problemas económicos y de la pandemia, sabemos que hay muchos argentinos que lo han pasado mal, seguimos apostando y apoyando a este modelo que hemos votado», cerró.