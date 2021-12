Con dos testimonios, continuó el juicio de la causa ‘Destacamento 144’ en Mendoza

Mendoza Tribunal Oral Federal 1. Foto Captura Street View

El juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en el Destacamento 144 de Inteligencia de Mendoza durante la última dictadura cívico-militar continuó el martes con el relato de un testigo y otro de un familiar de un desaparecido.

En la audiencia, que comenzó cerca de las 15.30 y se extendió hasta las 17, el Tribunal Oral Federal 1 compuesto por los jueces Alberto Carelli, Héctor Cortez y Alejandro Piña escuchó de manera presencial a Gladys Raganato, hermana de Billy Lee Hunt, quien continúa desaparecido, y a Eloy Camus, compañero de militancia de victimas desaparecidas en Mendoza.

La testigo dio cuenta sobre los días previos a la desaparición de su hermano y recordó que en esas jornadas «dos hombres preguntaban cerca de la cuadra donde ellos vivían por un ciudadano de nacionalidad chilena, con la intención de saber el paradero de Hunt en marzo de 1977».

«Yo tenía 17 años y en una oportunidad vienen dos personas más o menos jóvenes vestidos de civil a mi casa y preguntan por mi hermano y piden un vaso de agua, lo esperaban a él», señaló.

Y agregó: «Entonces mi mamá va a traerles el vaso y cuando vuelve, ellos se habían ido, esto sucedió mientras mi hermano se bañaba, después de esto, mi hermano decide irse a un amigo para no sufrir persecuciones, el creía que lo habían identificado».

Ante la pregunta de la fiscalía sobre si recordaba el momento de la desaparición de su hermano, contó: «Mi hermano desapareció el 8 de abril de 1977 en un operativo; él iba a una reunión junto a otras compañeras». Hunt, había nacido en Estados Unidos y al momento de su desaparición militaba en Montoneros y estudiaba en la Escuela Superior de Periodismo.

Raganato hizo mención a los esfuerzos para saber del paradero de su hermano al señalar: «Mi madre habló con su cuñado, Alberto Raganato, miembro de la Fuerza Aérea en ese momento para consultarle sobre mi hermano, pero le dijo que no sabía nada».

Luego, de manera virtual desde San Juan, declaró Eloy Camus, activista por los derechos humanos, quien aportó detalles de la muerte de Ana María Moral, militante de Montoneros en Mendoza y asesinada en abril del 1977.

«Habían pasado un par de días que yo no sabía de Ana María, entonces decido llamar a su casa en Mendoza, pregunto por Dora, yo la conocía por ese nombre, atiende la madre el teléfono y me dice que había sido asesinada; me puse a llorar», comenzó Camus en una parte de su relato.

Camus recordó que «cuando declaré para los Tribunales de Mendoza vi fotos de la morgue de víctimas de la dictadura, en una de ellas reconocí a Ana María, vi que su cuerpo tenía tres disparos, uno en la pierna, otra en el corazón y el último en la sien, entonces no me explico cómo pudo caminar herida como decían el informe de su muerte». Sobre esto último sostuvo: «La mataron cobardemente».

Cerca del final de su relato, dijo que «Ana María fue atacada cerca de la iglesia Fátima en Godoy Cruz y estaba junto Hunt y Gisela Tenembaum y solo esta última pudo escapar».

Eloy Camus es nieto del exgobernador sanjuanino Eloy Próspero Camus (1973-1976), en 2009 publicó su libro «Historia de víctimas de terrorismo de Estado en San Juan», el cual da cuenta de un listado exhaustivo de desaparecidos y ejecutados desde 1971 en la provincia de San Juan, y además como testigo dio detalles de exdetenidos y desaparecidos durante la dictadura.

En la audiencia del 10 de diciembre las partes realizaron una inspección ocular en el excentro clandestino de detención Las Lajas, un campo de tiro de la Fuerza Aérea que funcionó durante la última dictadura. Del recorrido participo Ángel Ruggeri, actual habitante del lugar y testigo en este juicio.

Mendoza Campo Las Lajas. Credito Imagen Captura pantalla Desaparecidos.org