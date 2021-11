Con el eje en la transformación de empleo genuino, se reune el Consejo Económico y Social

El Consejo Económico y Social (CES) volverá a reunirse para ajustar la agenda de trabajo y fijar líneas de acción.

El Consejo Económico y Social (CES) volverá a reunirse este jueves para ajustar la agenda de trabajo y fijar líneas de acción para lo que queda del año y el inicio del 2022.

La actividad del foro, que conduce el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, se realizará a partir de las 9.30 en Casa Rosada, de forma bimodal; es decir, presencial y virtual para aquellos que no puedan asistir personalmente.

El encuentro se dará a pocos días de que el presidente Alberto Fernández convocara a la oposición política a un diálogo para «acordar una agenda tan compartida como sea posible» para el futuro, según dijo en el mensaje pronunciado en la noche del domingo tras las elecciones legislativas.

En ese discurso, el Presidente anunció que enviará al Congreso en los primeros días de diciembre un proyecto de ley que contendrá el Programa Económico Plurianual para el Desarrollo Sustentable.

Convocatoria «PlanesxEmpleo»

En las últimas horas, el Consejo Económico y Social formalizó la convocatoria al proyecto «PlanesxEmpleo«, que abre la posibilidad para que se presenten propuestas de ideas para el diseño de políticas públicas que tengan como objetivo la promoción del empleo genuino, especialmente orientada en la reducción del trabajo informal, desde una perspectiva de desarrollo territorial y sectorial.

«Se buscan propuestas que puedan contribuir a la transformación progresiva de los planes asistenciales en empleo, particularmente en poblaciones vulnerables y en sectores cuyo crecimiento fomenta o apoya el Estado, como la economía popular, las pequeñas y medianas empresas y los emprendimientos asociativos», dice la convocatoria, publicada en https://www.argentina.gob.ar/consejo/planesxempleo.

Según se informó, las cinco mejores ideas recibirán un aporte económico no reembolsable de hasta un millón de pesos para diseñar el proyecto con mayor detalle y la convocatoria estará abierta hasta el 31 de diciembre de 2021 para los sectores de la producción y el trabajo, universidades y Gobiernos locales.

«En este momento tenemos cinco o seis leyes que son producto del trabajo del Consejo Económico y Social; por lo tanto, el diálogo siempre está abierto; no es nuestro problema; no somos nosotros los que no queremos el diálogo», sostuvo el Presidente en una entrevista radial que brindó el domingo último.

Derechos de los niños

En tanto, la defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, planteó al Gobierno nacional «puntos críticos» en la materia como la «seguridad alimentaria (dentro de ésta, aspectos como la malnutrición y el hambre), la educación (fundamentalmente en el acceso a la educación inicial y el desgranamiento en la escuela secundaria) y el ingreso universal a la niñez, atendiendo a la necesidad de evitar la pérdida de ingresos de las familias».

En un documento enviado al Consejo Económico y Social, Graham indicó que «el 16,8% de las niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años son indigentes y el 54,9% son pobres, de acuerdo con datos de la EPH-INDEC del primer semestre de 2021, y si se hace foco sobre la población en situación de indigencia el 45% de éstos, en la Argentina, son niñas, niños y adolescentes».

«Consideramos necesario sumar a la agenda económica y política, en particular en momentos de discusión sobre el pago de la deuda externa, lo urgente de la deuda interna que tenemos con la niñez y la adolescencia en nuestro país«, añadió la funcionaria, según se informó en un comunicado.

La invitación para el encuentro del CES de este jueves señala que será un desayuno de trabajo en el que se conversará sobre el trabajo previsto para el resto del año y se planificarán acciones para el próximo.