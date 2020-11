Con gran convocatoria hizo un conversatorio en vísperas del Día de la No Violencia Contra la Mujer

El próximo 25 de noviembre se conmemora el Día de la No Violencia Contra la Mujer, por tal motivo la Oficina de Género de la Municipalidad de La Banda programó una serie de actividades entre las que se destaca un conversatorio sobre “Desmitificando creencias, representaciones y estereotipos de género masculino hegemónico” que se realizó con un importante número de participantes.

El objetivo de este encuentro fue tratar sobre los trabajos con hombres que ejercen violencia desde una mirada interinstitucional e inter sectorial y utilizando disparadores para ayudar como videos, un fragmento de una canción, palabras sueltas relacionadas al tema a tratar, entre otros.

Asimismo, concordaron que el proceso de reeducación requiere mucho trabajo, mucha responsabilidad y compromiso y al ser cada persona diferente, se manejan diferentes tiempos para repensar y reeducar.

Durante el espacio, agradecieron al intendente Pablo Mirolo y al secretario de Desarrollo Social y Políticas Sociales, Ramiro Barrera, por permitirles crear, repensar y trabajar en lo que es la violencia de género.

Este encuentro realizado a través de la plataforma Meet, tuvo una importante concurrencia, dónde participaron junto con Barrera, la directora de Desarrollo Social, Romina Martín Ruiz, en representación de la comuna.

Los principales oradores fueron Lic. Gabriela Azar (coordinadora de Etav); la trabajadora social María de los Ángeles Aquino (Omas Banda); Miguel Matías Barboza (Colectivo de Varones Anti Patriarcales de Cava); y en la función de moderadora la Lic. Eugenia Corvalán, de la Oficina de Género de la Municipalidad de La Banda.

Finalizado el encuentro, el secretario de Desarrollo Social y Políticas Sanitarias manifestó: “Siempre es positivo propiciar y participar en estos espacios donde conocemos la red institucional que involucran estos temas”.

“Cabe destacar que el intendente Mirolo hizo de este tema un asunto de agenda política institucional desde la creación de la oficina en particular y el espacio que se le brinda a la mujer en espacios de poder dentro del municipio. Son temas complejos pero siempre es bueno visibilizarlos porque a veces el hecho de naturalizar la desigualdad no nos permite identificar el problema y mucho menos combatirlo”, continúo Barrera.

“Creo que hay prejuicios que como generación tenemos nosotros y no los tienen las nuevas generaciones, por eso hablamos de deconstrucción de los mandatos culturales que favorecen la desigualdad y la hegemonía patriarcal, para poder generar una conciencia al respecto pero sin desatender las urgencias que surgen y que requieren intervención inmediata, a veces judicial otras de acompañamiento psicológico y otras de asistencia directa”, finalizó el funcionario.

En tanto, la directora de Desarrollo expresó: “Ha sido enriquecedor el encuentro porque se ha tratado la violencia desde otro punto de vista, se trató la violencia desde el lado de las masculinidades, cómo se trabaja con el hombre violento, con el victimario, cada uno contó su experiencias profesionales y personales”.

“Hemos quedado de acuerdo en continuar con este tipo de encuentros productivos, de capacitación para cada uno de los participantes”, culminó Martín Ruiz.

Mientras que la encargada de la Oficina de Género dijo: “Fue un conversatorio muy concurrido, ha habido un intercambio muy interesante, fluido, fue un encuentro en donde todas las instituciones y organizaciones de diversos sectores sociales que están participando y trabajando con hombres que ejercen la violencia con la masculinidad y es algo que no se había hecho anteriormente”.

“Nos ha parecido importante el hecho de poder empezar a cambiar la mirada y ponerla en la otra parte de la violencia que tiene que ver con el hombre que la ejerce y no solo sobre las mujeres para que empecemos a tener efectos, resultados en el trabajo. Es un camino muy nuevo, es una construcción a largo plazo, la deconstrucción de las masculinidades, del patriarcado, todo ello lleva su tiempo tanto en las mujeres como en los hombres”.

“Ha sido interesante escuchar la información que traía Matías Barboza, poniendo en impronta de lo social y comunitario, haciendo foco en lo preventivo y en la promoción de la nueva manera de vincularnos”.

Para finalizar dijo que quedó abierta la posibilidad de seguir propiciando otros espacios para fortalecer el trabajo de red, porque consideran que hasta ahora no sea ha logrado.