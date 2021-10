Con gran convocatoria se realizó el plenario del Frente Renovador y Progresista: «Joven tu voz se escucha»

Con una importante concurrencia, el sábado por la noche se realizó el «Plenario de la Juventud: Joven tu voz se escucha» en el anfiteatro de la Plaza Educativa y Cultural «Mauricio Rojas».

El mismo fue organizado por la Juventud del Frente Renovador y contó con la participación de representantes del Partido Libres del Sur; el Partido del Trabajo y la Equidad (Parte); La Renovadora; Agrupación Unos; Mumala; Jóvenes de Pie y Sur Movimiento Universitario.

En la oportunidad, estuvieron presentes el candidato a gobernador y diputado Nacional por el Frente Renovador y Progresista, Pablo Mirolo; el candidato a vicegobernador, Fernando Gimenez; y los candidatos a diputados Provinciales, Roger Nediani, Mariana Morales y Jorge Musetti y la candidata a diputada Nacional, Marianella Lezama Hid.

La actividad inicio con la actuación musical de Emma Morales, Matias Trullenque y la presentación de la Agrupación 814 y la Murga del barrio Mama Antula.

El plenario dio inicio con las palabras de bienvenida del presidente de la Juventud Renovadora, Santiago Malago y durante el desarrollo del mismo tuvieron oportunidad de manifestar sus ideas, inquietudes y proyectos: el presidente de Frente Renovador en Santiago del Estero, Guillermo Mirolo; representante de La Renovadora, Gabriel Santillán; la militante del Frente Renovador, Florencia Ledesma; la militante del Frente Renovador, Stella Maris Mirolo; el secretario de la Juventud de Libres del Sur y candidato a diputado Nacional, Patricio Augusto; el militante del Frente Renovador, Lucas Poltorak; el secretario de la juventud de Parte, Angel Fili; y el responsable provincial del Movimiento Sur, Pablo Ahumada.

De igual manera, la candidata a diputada Nacional, Marianella Lezama Hid, manifestó: «Estamos aqui reunidos con el objetivo de trabajar unidos para que los jóvenes tengan un futuro mejor, porque entendemos que la juventud debe perderle el miedo a la política, durante años hemos sido mal enseñados y hoy debemos entender que la política es una valiosa herramienta transformadora al servicio de la gente. Y nosotros desde nuestro espacio les proponemos construir unidos una nueva realidad desde la esperanza».

Asimismo, el candidato a diputado Provincial, Jorge Musetti, manifestó: «La juventud ha sido uno de los sectores más golpeados por la pandemia, es por eso que nuestro espacio se basará fundamentalmente en dos puntos, uno tiene que ver con el empleo joven y el otro en las becas para los estudiantes y sabemos bien que el gobierno provincial actual se encuentra ausente en estos aspectos».

Finalmente, Pablo Mirolo, manifestó: «Los jóvenes nos siguen dando ejemplo de cómo se debe actuar en la política, ellos solos se organizaron para realizar este plenario y esa es la impronta que debe tener la juventud, esa rebeldía de llevar adelante ideas y proyectos hasta alcanzar lo que creen que necesitan o merecen. Porque son ustedes los que nos tienen que dar la fuerza para poder dar esta pelea que muchas veces parece imposible pero que no lo es y lo estamos demostrando. Esta noche fue muy importante porque pudimos escucharlos dar sus criticas, contarnos sus sueños, sin que nadie les diga que de eso no pueden hablar y de eso se trata este espacio electoral que es la oportunidad de hacer las cosas de manera diferente y es algo que se ha perdido en la provincia, ya no se puede expresar las ideas libremente por temor a amenazas o represalias. Este 14 de noviembre tiene que ser una oportunidad para todos, de que esos sueños que acuñamos se empiecen a hacer realidad y dejemos de ser una provincia señalada por la postergación y el feudalismo».