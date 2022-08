Con la mirada en Zaporiyia, Europa se apresta a debatir el ingreso de rusos al bloque

La guerra entre Rusia y Ucrania continuó este lunes centrada en el riesgo nuclear que implican los sucesivos ataques en las cercanías de la central nuclear de Zaporiyia, y sumará este martes un componente político cuando la Unión Europea (UE) debata una controvertida propuesta de veto al ingreso de todos los rusos, que divide al bloque por las consecuencias humanitarias y legales que implica.

La central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa, continuó este lunes como arena de los ataques cruzados entre Kiev y Moscú, que en un contrapunto mantenido hace varios días, se acusan de bombardearla y poner al mundo en riesgo nuclear y de filtración radiactiva.

For decades, nuclear safety has remained Ukraine’s top priority, especially given our tragic past. Russian invaders turned Zaporizhzhya NPP into a military base putting the entire continent at risk. Russian military must get out of the plant — they have nothing to do there!

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 28, 2022