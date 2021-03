Con la ocupación de corrales en un 50%, los feedlots no ven recuperación del sector en este semestre – Télam

Los corrales de engorde estn usando actualmente el 50 % de su capacidad instalada.

El presidente de la Cmara Argentina de Feedlot, Juan Eiras, sostuvo que la ocupacin de los corrales de engorde de vacunos se ubica en el 50% de la capacidad instalada y consider que la recuperacin en el primer semestre estar afectada por la suba en el precio de los granos, la baja demanda de consumo y los altos precios de los animales.

En un reportaje con Tlam, el presidente de la entidad empresaria no ve en el corto plazo una baja “importante” de los terneros ni as tampoco en el valor de los granos.

Tlam: Cmo fue el ao 2020 para el sector?

Juan Eiras: Hasta marzo pareca un ao de mucha abundancia, tanto de granos como de hacienda para engordar. Haba muy buenas expectativas, pero la pandemia gener dos situaciones: en el aspecto interno gener un trastorno, sobre todo en la industria frigorfica por contagios, pero lo que cambi fue el escenario mundial, que complic al exportador de carne por las restricciones y las bajas en las compras.

Pero tambin empezaron a aumentar los precios de los granos por una gran demanda. Esto hizo con los cereales y oleaginosas tuviera un incremento en dlares e hizo que a la inflacin argentina se le sume una inflacin en dlares, A partir de aqu, nuestro costo de produccin, compuesto en un 60% por el animal a engordar y 40% su alimento, duplic su valor a lo largo del ao.

En el otro extremo, el animal flaco o a engordar tuvo un aumento muy importante (de $120 por kilo en diciembre de 2019 a $168 en el mismo mes de 2020), porque se convirti, por la macroeconoma y el escenario de pandemia, en un reservorio de valor, que hizo que mucha gente retuviera o comprara ganado, porque no quera tener pesos en su poder. Esto le dio una firmeza inusual al mercado de invernada. Se combin su suba con la de los granos, sin que el mercado interno pueda responder a esa expectativa. Recin tuvo la reaccin (suba de precios al consumidor) a fines de noviembre, lo que alcanz a compensar el ltimo trimestre, pero tuvimos dos trimestres con prdidas muy importantes, y terminamos 2020 con un nivel de actividad muy deprimido, solo con un 50% de actividad y a marzo no hemos podido recuperar ni un punto.

T: En ese contexto que describe y la suba que todava contina en dichos precios, El sector lo puede seguir afrontando?

JE: El feedlotero es al que ms le cuesta y es el que menos puede trasladar, porque no acompaa el consumo interno, sino los precios seran ms altos. El problema es que tiene que duplicar su capital de trabajo en un ao por la situacin que afrontamos y venimos de meses y meses de resultados negativos. Cualquier industria hubiese bajado la llave de la luz. Hace seis meses que nos mantenemos en ese piso de 50% de capacidad instalada ocupada. Si uno hiciera la nmeros, tendramos que estar en menos.

T: Ve que esta ocupacin del 50% se pueda extender en el ao?

JE: Vemos el primer semestre jugado a estos niveles de oferta y no vemos para nada un reacomodamiento a la baja en el precio. S entendemos que la cadena comercial puede buscar situaciones donde puede ubicarla (la carne) en valores ms racionales, como muchas cadenas de carniceras y supermercados lo hacen, pero desde la produccin no veo en el animal una baja. Despus, depende de la economa en su conjunto.

Hay factores para reactivar el consumo que van mas a all de la produccin. La carne es un elemento que cuando el bolsillo del argentino tiene un poco de comodidad, est en el estrato que est, se ve una reaccin en el consumo.

T: Cules seran las soluciones a estos problemas?

JE: El tema de la alimentacin no tiene solucin a mediano plazo. No se ve ninguna alternativa. En el caso del valor del ternero, entendemos que con el correr de la zafra (que comienza en estos das), que es cuando se vende la mayor cantidad de hacienda que el criador tiene, va a depender mucho de la necesidad de venta (del productor). La oferta va a ser suficiente, porque hay 14 millones de terneros para comercializar. Ah no est el problema, sino que est en si la va a comprar un engordador o alguien para reserva de valor.

Uno no vislumbra que ni en el gordo (animal terminado), en el flaco (animal para corral) o en los granos una baja importante. Va a ser un ao de tensin entre las partes.

T: Ve que hay margen para que siga subiendo el precio de la invernada o de la carne?

JE: El precio de la invernada lo vemos estabilizado y tendra que tener a la baja leve. El precio del animal gordo lo va a determinar la oferta y la demanda. En los prximos tres meses sabemos que esa oferta va a ser baja, y que la demanda tambin est baja.

Un aumento de $10 por kilo a nosotros como productores finales del novillito, nos acomoda un montn la cuenta. Esos $10 se tendran que trasladar a trminos de mostrador a $ 30, pero Argentina no funciona as. Los $10 pesos se pueden convertir en $80 en un mostrador.