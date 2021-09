“Con la reactivación, las oportunidades de educarse, trabajar y progresar van a florecer” – Télam

Alberto Fernndez llam a hacer una “reflexin colectiva” y advirti que en las prximas elecciones se enfrentan “dos modelos de pas claramente contrapuestos que miran los problemas del pueblo de modo diferente”.

El presidente Alberto Fernndez resalt este domingo que este ao la Argentina “habr crecido ms del 7%“, renov su llamado a una “reflexin colectiva” sobre la necesidad de empezar a construir en unidad “un mejor futuro” tras la pandemia de coronavirus y pidi a los argentinos tener presente que “no es lo mismo” oficialismo y oposicin, en una extensa carta que public el portal informativo Infobae.

“Enfrentamos dos modelos de pas claramente contrapuestos que miran los problemas del pueblo de modo diferente. Y comprender la dimensin de la discrepancia es central para construir el futuro“, escribi el jefe de Estado en su columna, titulada “El da 100”.

A continuacin, el texto completo de la carta publicada en Infobae:

“Estoy escribiendo estas lneas en un medio de comunicacin que da a da abre su espacio para que todos se expresen libremente. Yo celebro que en la Argentina que gobierno no haya voces acalladas, periodistas censurados ni opositores perseguidos. La pluralidad y el disenso deben nutrir nuestra democracia.

Aun as, observo muchas palabras dichas que lesionan la convivencia democrtica y convocan al escepticismo en una sociedad herida despus de ver como sus estructuras sociales y econmicas se derrumbaron justo antes de tener que soportar una pandemia de dimensiones impensadas.

Nos ha tocado vivir un tiempo muy difcil. No suele ocurrir que una pandemia se desate en el mundo y azote a la humanidad. Recin ahora, con el avance de la vacunacin, los contagios ceden y empezamos a recuperar el ritmo habitual en nuestras vidas. As, nuestra Argentina ingresa en una nueva etapa.

Creo que este es el momento oportuno para convocar a una reflexin colectiva. S que para algunos el concepto de futuro est en crisis. Enfrentar la pandemia vivida en un contexto negativo generado por el estrepitoso fracaso del gobierno que nos precedi, debe ser razn suficiente para explicar tanta incertidumbre.

Desde que asumimos el gobierno, solo contamos con 99 das de normalidad sanitaria. El resto, fue bsicamente poner de pie un sistema de salud abandonado y enfrentar los contagios de un virus desconocido. Todos nuestros planes originales se trastocaron porque las prioridades repentinamente fueron otras.

Tras el dolor que la pandemia nos ha infligido llevndose con ella la vida de tantos seres queridos, hoy la Argentina empieza a recuperarse.

La inversin ha aumentado ms de un 14% respecto de 2019. Si observamos la actividad industrial, advertimos que ha crecido en junio casi el 12% respecto del mismo mes de 2019. Lo mismo ocurre en la construccin y en el uso de la capacidad instalada de nuestras industrias. Hemos logrado el nivel ms alto de exportaciones en los ltimos ocho aos y nuestras reservas monetarias poco a poco se recomponen.

Todas las estimaciones dan cuenta de que cuando este ao culmine, Argentina habr crecido ms del 7% y seguir creciendo en los aos posteriores.

En gran medida el ritmo de la recuperacin es posible por haber puesto en prctica la lgica poltica que abrazamos desde siempre: un Estado presente para cuidar la vida, la educacin, el trabajo y la produccin de la Argentina.

Desatada la pandemia, trabajamos para asegurar la atencin mdica de quienes el virus contagi. As salvamos miles de vidas en Argentina como muestran las cifras comparadas de exceso de mortalidad. Cuidar fue ticamente imprescindible.

Con esa misma lgica de cuidados, avanzamos en la inmunidad. Desde el ltimo diciembre aceleramos el plan de vacunacin ms vertiginoso que nuestra memoria recuerda. La vacunacin no solo nos permiti preservar vidas. Tambin hizo posible la recuperacin econmica que hoy vivimos.

Pero mientras cuidbamos la salud de los argentinos nunca perdimos de vista la necesidad de preservar pequeas y medianas empresas que daban y dan trabajo.

Si no hubiramos cuidado a esas empresas, hoy no estaramos volviendo a crecer. Si no hubiramos acompaado a cada trabajador y a cada trabajadora, hoy no se volveran a levantar las persianas de las industrias y los comercios. Si no hubiramos aumentado los crditos para aquellas pequeas y medianas empresas bajando las tasas que los bancos cobran por esos crditos, la produccin se hubiera estancado.

Estamos logrando esta recuperacin porque existe un Estado promotor de la obra pblica y de la construccin de viviendas. Esa mayor inversin pblica se financia porque el fisco recauda ms en una economa que crece, porque el Aporte de las Grandes Fortunas es destinado a ese desarrollo y porque hemos ahorrado ms de 35 mil millones de dlares en intereses de la deuda que el anterior gobierno tom.

Yo s que muchos argentinos todava no logran salir del malestar que la pandemia ha generado. Pero estoy seguro de que con el correr de los das en cada hogar de nuestra Argentina se va a sentir ms esta recuperacin que estamos transitando.

S tambin de la decepcin que anida en muchos jvenes. Ya es hora de renovar la esperanza. Con la reactivacin, las oportunidades de educarse, trabajar y progresar van a florecer. Es necesaria toda su energa porque estn llamados a ser protagonistas centrales en este tiempo. Son las y los jvenes quienes mejor y ms intensamente nos sealan los desafos que debemos enfrentar, en particular los vinculados a la proteccin ambiental que nos impone el cuidar la casa comn y a la construccin de una sociedad ms democrtica, diversa, libre e igual.

Ni la enfermedad, ni el deterioro social, ni la crisis econmica nos impidi seguir ampliando derechos. Las mujeres hoy deciden con ms libertad. Tienen un Estado que las asiste sanitariamente si interrumpen su embarazo. Y tienen tambin un Estado que las auxilia sanitaria y econmicamente en el tiempo de gestacin y de crianza en los primeros aos de vida de sus hijos. El respeto a la diversidad de gnero se profundiz y posibilit avanzar en la igualacin de oportunidades para quienes siempre fueron vctimas de una discriminacin inadmisible.

En aquella reflexin colectiva que propuse, debemos entender que lo que est en debate es cmo ser nuestro pas cuando acabe esta pandemia. Enfrentamos dos modelos de pas claramente contrapuestos que miran los problemas del pueblo de modo diferente. Y comprender la dimensin de la discrepancia es central para construir el futuro.

No todo es lo mismo.

No es lo mismo generar con total desaprensin una crisis econmica y social como la que cre el gobierno anterior, que trabajar y esforzarse por proteger en todo lo posible a la Argentina ante una crisis global determinada por una pandemia.

No es lo mismo lograr que la industria crezca, incluso en pandemia, que la destruccin industrial que hemos vivido entre 2016 y 2019.

No es lo mismo que los jubilados paguen o no los medicamentos que necesitan para vivir.

No es lo mismo que las tarifas de los servicios pblicos sean accesibles para quienes los requieran o que las tarifas sean dispuestas en funcin de las utilidades pretendidas por quienes explotan esos servicios.

No es lo mismo que ms de un milln de trabajadores paguen o no impuesto a las ganancias.

No es lo mismo que los chicos tengan o no la computadora que necesitan para estudiar, ni es lo mismo que la educacin universitaria se disemine federalmente o se concentre en las grandes ciudades.

No es lo mismo igualar o no los derechos de argentinos y argentinas.

Es evidente que debimos enfrentar la sumatoria de dos crisis: la derivada de la pandemia y la que gener el gobierno anterior. No todos advierten esa realidad. Algunos, producto del dolor presente causado por la enfermedad y la muerte, han pasado a un segundo plano el sufrimiento que hemos vivido cuando la actual oposicin gobernaba el pas.

Estamos convencidos que lo que fuimos capaces de hacer como sociedad, es lo que hoy nos permite avanzar en la recuperacin que observamos. Debemos seguir en el mismo camino que estamos transitando para no volver a aquella senda que ya caminamos y nos dej endeudados y empobrecidos en un callejn sin salida.

Por sobre todas las cosas, queremos impulsar el trabajo en nuestra patria. Dejar atrs los tiempos de especulacin financiera para promover la inversin en proyectos productivos que generen ms empleos. Ensamblar el capital y el trabajo para favorecer un desarrollo econmico y social sostenido.

Esa es nuestra prioridad. El tiempo de los planes sociales debe ser superado por la creacin de trabajo. Sabemos que gobernar es crear trabajo porque entendemos que nada dignifica ms al ser humano que poder ganar lo necesario para su sustento diario. Eso no significa dejar de asistir a quienes lo necesitan. El Estado no puede abandonar a su suerte a las vctimas de la pobreza.

Queremos una Argentina que proteja primero a lo nuestro, a nuestra ciencia, a nuestras PYMEs, a nuestros trabajadores, a nuestros jvenes.

Queremos una Argentina que construya los hospitales, las escuelas y las universidades necesarias para que todos los argentinos puedan crecer sanos y estudiar en un mundo donde el saber es una herramienta imprescindible.

Esa es la Argentina que ya estamos poniendo de pie. Tenemos muy presente para qu nos votaron. Toda nuestra energa est en vacunar, en crear trabajo, en encender la economa y en lograr que los ingresos este ao le ganen a la inflacin.

Vamos a superar esa suma de crisis que hemos vivido. Ms que nunca necesitamos de todos y todas para hacer que esta slida recuperacin llegue a cada hogar, a cada pueblo y a cada ciudad de la Repblica Argentina.

Hoy quise con estas lneas, renovar mi compromiso con la Argentina que cuida, con la Argentina que incluye, con la Argentina que crece. Quise renovar mi compromiso con la democracia y con el pleno respeto a las instituciones. Quise reflexionar en conjunto sobre lo que nos pasa buscando darle certidumbre a la necesidad de empezar a construir un mejor futuro.

De aqu en adelante solo nos queda trabajar sin descanso, en unidad, impulsando el desarrollo federal siempre postergado. Solo de ese modo lograremos la igualdad social tantas veces pregonada y tan pocas veces alcanzada.

Desde el 10 de diciembre de 2019 solo vivimos 99 das en un clima de normalidad sin tener en riesgo nuestras vidas. El da 100 de normalidad est llegando y a partir de entonces solo seremos nosotros lo nicos artfices de nuestro destino.