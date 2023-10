Con más de 350 candidatos, el viernes se anuncia el Nobel de la Paz

Las mujeres iraníes que protagonizaron una ola de manifestaciones inédita tras la muerte de la joven Mahsa Amini, activistas que luchan contra el cambio climático y organizaciones que investigan crímenes de guerra en Ucrania son algunos de los 351 candidatos para el Premio Nobel de la Paz, que se entregará el viernes, aunque se especula con la posibilidad de que quede vacante por la multiplicación de conflictos mundiales, según medios internacionales.

El Comité Nobel noruego dará a conocer el viernes a las 6 de la mañana de Argentina quién recibirá el galardón, que este año podría quedar vacante por primera vez en más de 50 años.

El ente nunca hace pública la lista de aspirantes, pero estos son revelados por aquellos con capacidad de presentar candidatos, entre los que se incluyen funcionarios electos de cualquier país o exganadores del galardón, entre otros.

Algunos expertos apuntan a que las mujeres iraníes podrían ser ganadoras, a partir de las protestas desatadas en Irán luego de la muerte en custodia en septiembre de 2022 de la joven Mahsa Amini, detenida por supuestamente infringir el estricto código de vestimenta que rige en la República Islámica.

«We believe the real big applications are still in the future.»

Immediately after the announcement, Professor Heiner Linke, member of the Nobel Committee for Chemistry, was interviewed by freelance journalist Sharon Jåma about the 2023 Nobel Prize in Chemistry. pic.twitter.com/LMOPywoT4d

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 4, 2023