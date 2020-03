Con Morales a la cabeza, jujeños marcharon en contra del proyecto de intervención del Poder Judicial – Télam

El oficialismo jujeño, encabezado por el gobernador Gerardo Morales, marchó este miércoles en la capital provincial en rechazo al proyecto de ley de intervención federal del Poder Judicial de la provincia, a días de que ese expediente comience a ser tratado por el Senado nacional.

Miles de personas adhirieron a la convocatoria del gobierno provincial, en base a que los jujeños “no quieren volver a un pasado violento que democráticamente” decidieron “dejar atrás”, según advirtió Morales.

El proyecto en cuestión fue presentado por el senador nacional peronista Guillermo Snopek y comenzará a ser analizado la semana próxima por la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta.

Agradezco al pueblo jujeo por unirse a una sola causa, que es que #JujuyNoSeToca.

Nadie en la Repblica Argentina sabe lo que nos cost recuperar la paz, terminar con la violencia y con la corrupcin.

No bajemos los brazos. Defendamos y cuidemos a nuestra Provincia. Viva Jujuy! pic.twitter.com/Xbd8itPs2E Gerardo Morales (@GerardoMorales) March 5, 2020

La semana pasada, el frente oficialista Cambia Jujuy aseguró que la iniciativa de Snopek es “antidemocrática, inconstitucional y falaz” e insistió con que “el objetivo es liberar” a la detenida líder de la organización Tupac Amaru, Milagro Sala, quien cumple arresto domiciliario por distintas causas acusada de corrupción.

La movilización partió desde el Parque San Martín y, tras recorrer una decena de cuadras, arribó a los alrededores de la Casa de Gobierno, con banderas y el escudo argentinos y al grito de “Jujuy no se toca”, tras lo cual se inició un breve acto.

Uno de los testimonios fue el de la madre de Cristian César “Luca” Arias, dirigente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) que en 2006 sufrió una agresión por la que Sala fue condenada en mayo del año pasado a cuatro años de prisión.

“Los testimonios son elocuentes”, afirmó Morales y agradeció “a todo el pueblo jujeño que está presente y a los miles y miles de jujeños que no han venido pero que tienen la misma causa que nos convoca, que es cuidar a Jujuy”.

El mandatario provincial, quien fue el único orador, expresó que “nadie de la República Argentina sabe lo que nos costó recuperar la paz y terminar con la violencia y la corrupción”.

“Por eso, jujeños y jujeñas, no bajen los brazos, no permitan que nadie hable mal de Jujuy, cuidemos Jujuy, viva Jujuy, viva la Patria”, concluyó.

Previamente se mostró un vídeo de alrededor de 15 minutos con imágenes de manifestaciones encabezadas por Sala y con varios testimonios sobre su “violento” accionar al frente de la organización Tupac Amaru.

En ese aspecto, hubo aportes del dirigente Carlos “Perro” Santillán y de la periodista jujeña Rosario Agostini, entre otros.

Junto a Morales, quien estuvo acompañado por su esposa Tulia Snopek, también marcharon el vicegobernador Carlos Haquim y el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge, además de legisladores nacionales y provinciales, entre otros funcionarios.

Por su parte, el senador Snopek señaló hoy que Morales “tiene la suma del poder público” en su provincia y confirmó que su proyecto de pedido de intervención al Poder Judicial de ese distrito fue incluido en el temario de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado.

Los jujeos ratificamos la democracia como forma de vida y defendemos las instituciones y la paz lograda.

Rechazamos la intervencin federal de la Justicia que constituye un atentado a la forma republicana de gobierno.#JujuyNoSeToca pic.twitter.com/U629FNb3Yn Gerardo Morales (@GerardoMorales) March 4, 2020

El legislador nacional agregó que la iniciativa que presentó este año busca marcar “la falta de acceso a la Justicia de los jujeños”.

Además, reiteró que su proyecto “no es por Sala, como dicen algunos medios nacionales”, sino que “hay que distinguir la cuestión política de la judicial” porque el peronismo que él representa, dijo, “siempre fue crítico” de la dirigente social.

Consultado sobre si tenía el apoyo de la vicepresidenta Cristina Kirchner para avanzar con la iniciativa, respondió que el proyecto “lo iba a presentar el año pasado” y decidió posponerlo “para que no se politice” en un año electoral.

“Yo quiero el debate en el Congreso que exponga a la justicia omnipotente” en la provincia, siguió Snopek y sostuvo que “el problema es que en Jujuy no hay debido proceso”.

Al ser consultado sobre qué implicaba en este contexto que su hermana fuera la esposa del gobernador Morales, el senador Snopek pidió separar la cuestión familiar. “Con ella no tengo relación hace más de 10 años. No fui al casamiento con el anterior marido, no conozco su vida personal ni juzgo la vida personal de nadie”, expresó en referencia a Tulia Snopek, recientemente casada en segundas nupcias con el gobernador.