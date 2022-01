Con presencia de Pablo Moyano: Camioneros protestaron frente a la embajada de Chile

Este viernes, Dirigentes de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros marcharon a la Embajada de la República de Chile, ya que denuncian la situación que atraviesan los choferes que se encuentran estacionados en la frontera con el país trasandino, con demoras en el cruce por un cambio de los protocolos chilenos con respecto a la Coronavirus.

En este sentido, la movilización fue encabezada por el secretario general adjunto de la organización sindical, cotitular de la CGT, Pablo Moyano. En tanto, la protesta se desarrolló frente a la delegación diplomática, ubicada en Tagle 2786.

Tal como lo comunicaron desde el gremio de Camioneros, la marcha se originó «ante el atropello a los trabajadores camioneros en el Paso Internacional Cristo Redentor-Libertadores que une la Argentina con Chile donde miles de camioneros se encuentran varados a consecuencia de los cambios en los protocolos de coronavirus que pide testear al 100% los choferes en frontera con solo cuatro personales médicos».

Además, sostuvieron que “tenemos 10.000 compañeros que están a la deriva, comen como pueden, duermen como pueden, hacen sus necesidades como pueden, sin agua y sin abrigo. Por eso nos llama la atención esta actitud del Gobierno chileno».

«Hoy nadie asiste a los compañeros que están en Mendoza, y acá no hago diferencia por nacionalidad argentino, brasilero o boliviano, todos son trabajadores y nadie los asiste. Esta es una cuestión de estado, señores», aseveró Pablo Moyano.

Asimismo, el dirigente sindical advirtió que de no revertirse el problema en las próximas horas «nos vamos a movilizar y vamos a cerrar todas las fronteras con nuestros camiones y no pasará un solo camión por nuestras fronteras. Disculpe mis palabras muchachos, pero nosotros no vamos a permitir que sigan forreando a los choferes argentinos».

«Tenemos 10.000 compañeros que están a la deriva, comen como pueden, duermen como pueden, hacen sus necesidades como pueden, sin agua y sin abrigo. Por eso nos llama la atención esta actitud del Gobierno chileno, bueno, de un gobierno de derecha ya sabemos lo que podemos esperar, solo desprecio a los trabajadores», agregó el dirigente.

Por último, Moyano anunció que para el próximo jueves habrá «una gran movilización de camioneros a la Superintendencia del Riego del Trabajo, donde seguiremos exigiendo soluciones para nuestro conflicto».