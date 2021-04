Con protocolos, sólo y al aire libre: así se grabó el mensaje de Alberto Fernández

Anuncio de nuevas medidas de Alberto Fernández, AGENCIA NA

Integrantes de la Unidad Médica Presidencial garantizaron el cumplimiento de los protocolos sanitarios durante la grabación del mensaje del presidente Alberto Fernández en la residencia de Olivos, donde el mandatario anunció nuevas restricciones en todo el país y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para atenuar los contagios de coronavirus, informaron fuentes oficiales.

El Presidente caminó 200 metros desde la Casa de Huéspedes, donde se encuentra cumpliendo aislamiento por su cuadro de coronavirus, hasta el atril desde el cual brindó su discurso al aire libre.

Fernández se desplazó sin ninguna compañía por la calle principal de la residencia de Olivos, que termina en la Plaza de Armas, dijeron las fuentes fuentes oficiales.

Indicaron, además, que los equipos técnicos que realizaron la transmisión “cumplieron con todas las normas de protocolo sanitario; utilizaron equipos de protección personal, barbijos y máscaras protectoras”.

La transmisión fue realizada de manera remota: la cámara estuvo dispuesta frente al atril sin camarógrafo y registraba imágenes desde antes de la llegada del Presidente.

A la transmisión concurrió, además, una mínima cantidad de técnicos.

Por último, todos los equipos de iluminación y sonido en el set se colocaron con varias horas de anterioridad a la llegada de Fernández, por lo que el personal se retiró del lugar tras concretar la puesta final de cámaras y antes de la llegada del mandatario.