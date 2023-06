Con un duro discurso contra Biden, Pence se mete de lleno en la carrera por la Casa Blanca

El exvicepresidente estadounidense Mike Pence oficializó este miércoles su candidatura a las primarias del Partido Republicano para las próximas elecciones presidenciales de 2024 con un mensaje cargado de símbolos contrapuestos al actual gobierno demócrata del presidente Joe Biden y a la «izquierda radical».

Pence, que el lunes ya formalizó su candidatura en términos burocráticos y este miércoles hará su primer acto de campaña, enfrentará en la interna al expresidente Donald Trump, de quien fuera vicepresidente y se distanció luego de que éste instigara a cientos de sus seguidores a atacar el edificio del Congreso en enero de 2021 luego de su derrota ante Biden.

«Sería sencillo quedarme al margen, pero no es cómo me han criado», expresó el conservador Pence, de 64 años, en un mensaje publicado en redes sociales y en el que, además de aludir al valor de su familia y del «sueño americano», hizo referencias históricas a los expresidentes Abraham Lincoln y Ronald Reagan, íconos del Partido Republicano.

I believe in the American people, and I have faith God is not done with America yet. Together, we can bring this Country back, and the best days for the Greatest Nation on Earth are yet to come! 🇺🇸 #Pence2024 pic.twitter.com/A8EkqgCDAm

— Mike Pence (@Mike_Pence) June 7, 2023