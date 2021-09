Con un Gabinete reformulado, el Gobierno inicia una nueva etapa de gestión – Télam

Manzur sostuvo que el FdT est “unido y cohesionado, siguiendo las instrucciones del Presidente”

El Gobierno inaugur una nueva etapa de gestin con la formalizacin de cambios en la estructura del Gabinete, durante un acto en el que el presidente Alberto Fernndez reafirm su compromiso de atender las demandas expresadas por la ciudadana en las urnas y de profundizar polticas que incentiven la reactivacin econmica.

Seis ministros juraron por la tarde ante el Presidente, en una ceremonia realizada en el Museo del Bicentenario de Casa de Gobierno, donde las principales figuras del Frente de Todos (FdT) revalidaron su compromiso de apuntar hacia polticas que, como dijo el jefe de Estado, favorezcan el desarrollo de la ciudadana.

Juan Manzur fue el primero en asumir como jefe de Gabinete, en un acto realizado en el Museo de Bicentenario, donde luego se sucedieron las juras de los ministros Santiago Cafiero en Relaciones Exteriores y Culto; Anbal Fernndez en Seguridad; Julin Domnguez en Agricultura, Ganadera y Pesca; Jaime Perczyk en Educacin; y Daniel Filmus en Ciencia y Tecnologa. En la misma ceremonia tambin qued formalizado el rol de Juan Ross como secretario de Comunicacin y Prensa de la Presidencia.

Los cambios en la composicin del Gabinete fueron decididos el viernes ltimo, cinco das despus de las PASO y luego de generarse diferencias internas en el frente oficialista por los resultados obtenidos en las primarias.

En los ltimos das, los anuncios sobre quines se sumaran al Gobierno para la segunda etapa de gestin, de cara a la pospandemia, recibieron muestras de apoyo de parte de empresarios, sindicalistas y referentes de sectores econmicos.La idea central del FdT apunta a la reactivacin econmica, con la profundizacin de polticas de incentivo a la produccin y al empleo.

“La Argentina no la resuelve un Presidente ni un grupo de ministros, vamos a trabajar con todos y con todas”, afirm Fernndez y asegur que el FdT forma parte “de un movimiento que sabe escuchar las demandas populares”.

Manzur fue el primero en asumir (Foto: Julin lvarez).

Con esa mirada, en el encuentro del sbado pasado entre el Presidente y los gobernadores en La Rioja, los mandatarios provinciales coincidieron en que sigue firme el compromiso en “corregir rpido todo lo que haya que corregir” para “darle respuestas” inmediatas a los sectores ms golpeados, tanto por la crisis econmica del anterior Gobierno de Cambiemos, como por el impacto de la pandemia de coronavirus.

Antes de tomar juramento a sus nuevos colaboradores, el Presidente agradeci a todos los funcionarios salientes, quienes, dijo, cumplieron un rol “ejemplar” y que “han dejado todo de s en el tiempo que les toc”.

“Hay un rumbo claro de mejorar el ingreso, generar trabajo, atraer inversiones y apuntalar el sistema productivo”” Juan Manzur

“Quiero darles las gracias honestamente, han sido funcionarios ejemplares”, subray el mandatario, y valor a los nuevos ministros que se incorporaron.

Luego de la jura, Manzur dijo en conferencia de prensa en el Museo del Bicentenario que trabajar en “una Argentina grande, diversa y plural”, dentro de un pas “con muchas asimetras que habr que cerrar”, porque ese “es el gran desafo”.

“Produccin, trabajo y agregado de valor” a los productos, sintetiz Manzur sobre cul ser el Norte de las acciones de Gobierno.

Adems, asegur que “habr anuncios econmicos y sanitarios” y, del mismo modo, voceros oficiales adelantaron que maana se divulgarn las primeras medidas.

Para el gobernador de Tucumn en uso de licencia, “hay un rumbo claro de mejorar el ingreso, generar trabajo, atraer inversiones y apuntalar el sistema productivo” en un pas que “est superando una situacin compleja” por la pandemia del coronavirus, adems de que los subsidios y planes sociales se “transformen en trabajo genuino y registrado”.

Esta maana, el jefe del Estado mantuvo en Casa de Gobierno una serie de reuniones con colaboradores inmediatos en las que se analizaron distintos aspectos de la gestin, segn informaron a Tlam fuentes oficiales.

Por la tarde y previo al acto de jura, el jefe de Estado se reuni con el ahora flamante canciller, Santiago Cafiero, para analizar aspectos del discurso que pronunciar maana el primer mandatario argentino en forma virtual ante la Asamblea de las Naciones Unidas.

Manzur arrib al medioda a Buenos Aires desde Tucumn y se reuni antes de asumir con la ministra de Salud, Carla Vizzotti, con la idea de “empezar a liberar actividades, con reglas sanitarias y responsabilidad social”, indic el propio flamante jefe de Gabinete.

Jaime Perczyk ser el encargado de Educacin (Foto: Julin lvarez).

Por su parte, el flamante ministro de Educacin adelant que su gestin priorizar la planificacin para “recuperar lo perdido” en la pandemia:”Lo que tenemos que hacer es pensar lo que viene par adelante, que es recuperar la normalidad, y eso significa en las escuelas presencialidad”, subray en declaraciones luego de prestar juramento.

Perczyk consider que lo que se perdi durante el tiempo en que las escuelas estuvieron cerradas por la pandemia de coronavirus se recuperarn “en varios aos, porque no hay posibilidades de que en dos meses se recupere lo que los chicos no vieron”. Y estim que “la pandemia y sus secuelas nos van a acompaar durante mucho tiempo y las consecuencias en los aprendizajes tambin la vamos a tener que reparar”.

Anbal Fernndez, en tanto, recibi poco despus de la ceremonia de jura al gobernador de santa Fe, Omar Perotti, para analizar la situacin creada en zonas de la provincia por la actuacin de bandas criminales.

El flamante funcionario tambin asegur que apuntar a darle garantas a las personas “para que puedan salir y volver a sus casas sin contratiempos” y adelant que convocar a una reunin con jefes de las las cuatro fuerzas de seguridad, cuyos jefes sern confirmados en su cargos.





Anbal Fernndez es el nuevo ministro de Seguridad

Por su parte, Filmus, horas antes de asumir en la cartera de Ciencia y Tecnologa en reemplazo de Roberto Salvarezza, postul esta maana un “modelo productivo destinado a agregar valor a partir de la investigacin”.

Adems, plante la necesidad de poner en valor el aporte de “cientficos y acadmicos” y expres su “entusiasmo” por la posibilidad de que “el pas vuelva a crecer”.

“Necesitamos un modelo productivo destinado a agregar valor a partir de la investigacin y el trabajo de nuestros cientficos y acadmicos que permitir que dejemos de vender productos primarios sin elaborar, y sumar los de sofisticacin tecnolgica”, detall.

“Estoy con mucho entusiasmo y fuerza. Desde el mismo momento que Alberto Fernndez y (la vicepresidenta) Cristina Fernndez de Kirchner me transmitieron su voluntad de que asuma el ministerio de Ciencia y Tecnologa empec a trabajar en el armado de los equipos y en el diseo del proyecto”, cont en dilogo con la radio AM750.

“Necesitamos un modelo productivo destinado a agregar valor a partir de la investigacin y el trabajo de nuestros cientficos”” Daniel Filmus

Gobernadores presentes

Durante el acto de este lunes estuvieron presentes los gobernadores de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; de Catamarca, Ral Jalil; de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Santa Fe, Omar Perotti; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Salta, Gustavo Senz, y de Santiago del Estero, Gerardo Zamora.

Adems participaron por videoconferencia los mandatarios de Entre Ros, Gustavo Bordet; de Formosa, Gildo Insfrn; de Santa Cruz, Alicia Kirchner, y de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, y el vicegobernador de San Juan, Roberto Gattoni.

Tambin asistieron el presidente de la Cmara de Diputados de la Nacin, Sergio Massa; el diputado y presidente del bloque del FdT, Mximo Kirchner; senadores y diputados nacionales, dirigentes gremiales y empresariales, y miembros del Gabinete.