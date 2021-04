Concejal, sobre intendente de Maipú que no hizo aislamiento por coronavirus: “Habla como si el Decreto no existiera”

Declaraciones del concejal Facundo Coudannes en Canal 26.

El jefe municipal por Juntos por el Cambio, Matías Rappallini, viajó a Estados Unidos, se contagió de coronavirus (por segunda vez) y en su regreso a la localidad bonaerense de Maipú no cumplió el aislamiento obligatorio de 10 días.

“(Rappallini) firmó en el aeropuerto de Ezeiza una Declaración Jurada en donde dejó constancia del lugar en el que iba a cumplir el aislamiento y desde ayer se lo ve transitando las calles del pueblo”, denunciaron desde el Frente de Todos.

En este contexto, Facundo Coudannes, Concejal del Frente de Todos de la localidad de Maipú, habló en entrevista exclusiva con Canal 26. Fue muy claro y contundente sobre el tema.

Dijo Coudannes: “Rappallini se contagió en Estados Unidos y dice que hizo la cuarentena en ese país, pero lo que cuestionamos es que el decreto 268-21del Gobierno Nacional establece que la gente que viene del exterior debe hacer una cuarentena y luego hacerse el testeo para tener la autorización para salir”.

Así mismo, agregó Coudannes en Canal 26: “(Rappallini) Ha violado la recomendación del Estado Nacional de no salir al exterior en estos momentos“.

En el mismo sentido aseguró que el intendente Matías Rappallini “dice que no hace falta hacer la cuarentena en la Argentina, habla como si el decreto no existiera“.

Y remarcó: “¿A ustedes les parece bien que un intendente, en medio de la segunda ola de Coronavirus, se vaya a Estados Unidos?”.

“En uno de los momentos más críticos de la pandemia, cuando ya estamos transitando la segunda ola, decide viajar a los Estados Unidos, y al regresar no cumple con el aislamiento de 10 días, tal cual la normativa vigente, para aquellos ciudadanos que vuelven al país”, dijo el Concejal del Frente de Todos, Facundo Coudannes.