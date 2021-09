Condena interinstitucional por violencia contra migrantes en México

Centroamérica y el Caribe, el ejercicio de la fuerza por parte del Estado se hizo presente en diversos conatos de violencia, donde las personas en condición de tránsito se vieron violentadas ante presuntos abusos de poder.

En redes sociales comenzaron a circular, este domingo 29 de agosto, diversas fotografías y videos que muestran a elementos de la Guardia Nacional (GN) y el Instituto Nacional de Migración (INM) implementar la fuerza física contra las y los migrantes.

Dichos actos fueron clasificados como desproporcionados por instituciones con presencia nacional e internacional. Particularmente el video de un migrante que es sometido por numerosos elementos de la GN y después pateado en la cara por un agente del INM fueron los que indignaron a cientos de usuarios que condenaron los hechos y exigieron que el gobierno intervenga en el actuar de las fuerzas del orden.

“Reprobamos la actuación de la Guardia Nacional en la frontera sur Llamamos al Estado Mexicano a actuar con enfoque humanitario ante la llegada de personas migrantes centroamericanas y haitianas que huyen de la violencia y crisis generada por desastres naturales”, escribió Amnistía Internacional México ante la circulación de estas imágenes.

Motivo por el cual el Centro Nacional de Atención Ciudadana (CNAC) contestó al post: “Buenas tardes, agradecemos su reporte, hemos aumentado los controles de supervisión para mejorar los procedimientos y evitar abusos. Pondremos atención en el problema que menciona. Si tiene alguna información puntual, por favor hágala saber en el correo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. o al 088”.

Asimismo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un exhorto a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y al INM para que se agilicen los los procesos y trámites migratorios de las personas en contexto de movilidad internacional que se encuentran en Chiapas, particularmente en la ciudad de Tapachula.

Esto con la finalidad de prevenir y evitar hechos violatorios de derechos humanos de difícil o imposible reparación en contra de las personas migrantes.

“Ante el aumento en el flujo migratorio en el estado de Chiapas, la CNDH tiene conocimiento de que personas en contexto de migración realizan manifestaciones frente a las oficinas del INM y de la Comar en esa entidad federativa, derivado de los problemas que han presentado para regularizar su situación migratoria en territorio nacional”, expuso la dependencia a cargo de Rosario Piedra en un comunicado oficial publicado este mismo domingo.

Esto porque el sábado 28 de agosto dio inició una caravana de aproximadamente 500 personas, la cual estaba compuesta por ciudadanos de Haití, Cuba, Guatemala, El Salvador, Honduras y Colombia. Los migrantes exigen a las autoridades mexicanas que aceleren su proceso migratorio para poder instalarse en otras partes de México, con lo cual esperan conseguir una mejora en su calidad de vida.

En consecuencia, Andrés Manuel López Obrador declaró la mañana de este domingo que su gobierno continuará conteniendo la migración en territorio mexicano.

“Sí vamos a seguir conteniendo pero hay que buscar soluciones de fondo, estructurales y también Estados Unidos tiene que dar becas y tiene que permitir visas temporales de trabajo para Centroamérica”, expresó durante su gira de trabajo en Chiapas.

Con lo cual se podría incidir en la estrategia migratoria promovida desde la administración federal, la cual se centró en hacer un registro organizado de las y los migrantes que pretenden cruzar México ya sea para instalarse en diversas partes del país o para llegar a Estados Unidos; sin embargo, este proceso ha resultado tardado, por lo que las caravanas iniciaron sin terminar el registro oficial.