condenaron a 18 años de cárcel a un líder ultraderechista

Un líder de extrema derecha de Estados Unidos, Stewart Rhodes, fue condenado este jueves a 18 años de prisión por «sedición», la sentencia más larga pronunciada a la fecha vinculada al asalto al Capitolio del 6 enero de 2021.

«Usted representa una amenaza persistente y un peligro para el país», dijo el juez federal Amit Mehta al justificar la severidad de la pena pronunciada contra el fundador de la milicia Oath Keepers.

«La conspiración sediciosa es uno de los delitos más graves que puede cometer un estadounidense», comentó, según informó la agencia AFP.

Los Oath Keepers participaron, con un arsenal de armas, en el asalto al Capitolio realizado por los partidarios del entonces presidente Donald Trump.

«Usted es inteligente, carismático y convincente, y eso es francamente lo que lo hace peligroso», dijo Mehta, que rechazó la afirmación de Rhodes de que era un «prisionero político».

Breaking news: Oath Keepers founder Stewart Rhodes sentenced to 18 years in prison in first punishments for seditious conspiracy in Jan. 6 attack.

The sentence is the longest handed down to any defendant convicted in the Capitol attack. https://t.co/8midleSNT6

— The Washington Post (@washingtonpost) May 25, 2023