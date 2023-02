Condenaron a prisión perpetua al joven supremacista que asesinó a 10 personas

Un joven supremacista blanco que mató a diez personas negras en mayo de 2022 en un supermercado de Buffalo, en el norte de Estados Unidos, fue condenado hoy a cadena perpetua irreductible, en una audiencia donde hubo llantos y gritos de rabia de familiares de las víctimas.

Payton Gendron, de 19 años, se había declarado culpable en noviembre de asesinatos racistas y actos de terrorismo ante la justicia del estado de Nueva York, y compareció por primera vez ante los familiares de sus víctimas.

Durante la audiencia, tuvo que ser escoltado fuera de la corte cuando un hombre se abalanzó sobre él, mientras que Barbara Massey, hermana de Katherine, una de las víctimas del acusado, le grito «quiero estrangularte».

«Entiendo la emoción, entiendo la ira, pero no puede tener lugar en la corte. ¡Somos mejores que eso!», dijo la jueza Susan Eagan después de un breve receso de la audiencia, reportó la agencia AFP.

Antes de condenarlo a cadena perpetua, la jueza Eagan cedió la palabra a los familiares de sus víctimas.

Kimberly Salter, quien perdió a su esposo Aaron, un guardia de seguridad del supermercado atacado, llegó a la audiencia vestida de rojo y negro, «los colores del derramamiento de sangre» y de «nuestro luto».

Buffalo supermarket mass shooter Payton Gendron is sentenced to life in prison without the possibility of parole.

Judge tells him «You’ll never see the light of day as a free man ever again» pic.twitter.com/i9iuLvCgym

— The Post Millennial (@TPostMillennial) February 15, 2023