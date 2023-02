Confían que la asistencia financiera le permitirá afrontar las pérdidas al sector vitivinícola

/ Foto: Eliana Obregón

Mario González, confió en que la asistencia financiera anunciada para el sector permita afrontar las importantes pérdidas que se esperan en lo productivo por las contingencias climáticas.

A días de su asunción, el próximo 4 de marzo durante el tradicional Desayuno de la entidad público-privada en el marco de la Fiesta de la Vendimia en Mendoza, el productor riojano señaló que los daños por el granizo y las heladas fueron grandes y hay que acompañar al productor.

En una entrevista con Télam, el titular del organismo que gestiona y articula las acciones necesarias para cumplir con los objetivos del Plan Estratégico Argentina Vitivinícola (PEVI), se manifestó a favor de seguir apostando al diálogo y el consenso.

– Asume en un momento muy desafiante para el sector.

– Es un año complejo desde lo climático y lo económico; muchas variables que se conjugan, pero como buenos productores somos muy optimistas y siempre creemos que va a ser bueno el año siguiente; desafíos interesantes para llevar adelante con los muy buenos equipos de la Coviar.

– ¿Cuáles creen que serán las consecuencias en lo productivo?

– Recién vamos a tener la realidad pos vendimia; a priori, sabemos que los daños han sido fuertes y que la merma de producción obviamente que va a estar; va a ser complejo; hay que ver cómo se puede acompañar al productor para que no se caiga y pueda continuar al año siguiente.

– Hace unos días en La Rioja el ministro de Economía Sergio Massa realizó algunos anuncios de asistencia para el sector, en particular los pequeños productores.

– Hubo dos anuncios importantes; uno, el Proviar II; y otro, por el tema heladas, que en noviembre, cuando se produjeron, ya se había instrumentado a través de un esquema que va a llegar a cada una de las provincias; es importante que se haya instrumentado rápido; lógicamente, las herramientas financieras siempre son insuficientes; pero destacamos lo importante que fue la rapidez con la que en aquel momento se actuó y ahora terminando de ver cómo se va a terminar de implementar.

– ¿A cuánto ascienden los fondos del Proviar II?

– En esta segunda etapa son 40 millones de dólares, a los que se le suman 10 millones de contraparte, o sea que también se trata de un monto de 50 millones de dólares, como los de la primera etapa.

T: ¿Alcanzan estos fondos?

M.G.: Estos fondos son importantes sobre todo para incorporar tecnología en el sector primario, los pequeños productores, no las grandes superficies; y van a permitir dar un pasito; hay mucho todavía por hacer o mejorar, pero es un primer paso, en particular para el pequeño productor, que es al que más le cuesta obtener financiamiento.

– En el sector hay una gran necesidad de obras hídricas…

– El problema hídrico es un tema importante en las provincias vitivinícolas; por eso es uno de los objetivos estratégicos de la Corporación y el Plan Estratégico; sin agua no podemos producir; hay que trabajar mucho en cuestiones estructurales, en grandes obras para que el agua llegue hacia el sector productivo y la tecnificación intra finca; tenemos que eficientizar el uso del agua al máximo y para eso hay que tener el financiamiento.

– El sector avanzó mucho en tecnología, como el riego por goteo, en los últimos años.

– La viticultura avanzó muchísimo, pero queda un sector todavía que no lo puede tomar que sobre todo es el más pequeño el más chico; ahí el Proviar va a cumplir un rol importante; otro tema también sumamente importante es el de los costos de la energía: la tarifa empieza a ser un componente sumamente importante dentro de los costos operativos de cualquier productor, así que el cambio de la matriz energética hacia sistemas solares es súper necesario, por costo y medio ambiente; por eso otro de los temas estratégicos de la Corporación es la sostenibilidad.

– ¿Hay una buena recepción a la producción sustentable en el sector?

– Sí, total; lo que nos ha pasado con esto es que el riego presurizado ingresó a Argentina fuertemente en la década de los 90 pero lo solar llegó hace pocos años; todavía hay muy poco desarrollo; las grandes empresas que lo han incorporado los resultados son óptimos pero hay que seguir y para eso hace falta financiamiento.

– El sector vitivinícola se diferencia de otros por haber elaborado un proyecto en común, el PEVI 2020 que se extendió a 2030, pero al mismo tiempo muestra diferencias. ¿Cómo está la relación entre la Coviar y otras entidades?

– Dentro de la Coviar están sentadas por ley las entidades más representativas del sector; cada una tiene su agenda y así tiene que seguir siendo; Coviar en una institución designada para desarrollar y llevar a cabo un plan estratégico; entendiendo los roles de cada uno no deberíamos tener problemas; estamos abiertos y es necesario trabajar juntos, que no haya inconvenientes y que los que haya podamos resolverlos; con diálogo se puede todo, donde estemos de acuerdo avanzaremos juntos y donde no, trataremos de lograr el consenso. Coviar nació con el consenso como clave para avanzar; quizás eso se fue perdiendo un poquito y lo tenemos que retomar rápidamente; lo más importante es saber el rol que tiene cada una de las instituciones y Coviar engloba a todos, no sólo a los privados, sino que como entidad público-privada, tenemos posibilidades de desarrollar estrategias y discusiones con los entes públicos que están cerca nuestro.

– ¿Cuáles son los objetivos de su gestión?

– Hay que seguir apostando al diálogo y el consenso; trabajar en pos de una vitivinicultura argentina con todos sus matices, que tiene 18 provincias distintas, con productos, climas y estrategias diferentes, pero tratando de lograr una sola estrategia hacia dónde queremos ir como país vitivinícola de acá a diez años.