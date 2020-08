Confirman 24 casos positivos de covid 19 en Capital, Banda y Choya – MundoPolítico

El gobernador Gerardo Zamora confirmó otros 24 casos positivos de covid 19 en Capital, Banda y Choya que se suman a los 35 ya existentes y que totalizan 59 activos hasta el momento.

“De los 24 casos positivos del día de la fecha, 23 corresponden a Santiago y La Banda y uno corresponde a una mujer oriunda del interior del departamento Choya, proveniente de provincia de Buenos Aires, que ingresó junto a otras dos personas hace una semana a nuestra provincia”. Ratificó que desde su ingreso se encuentran en un centro de aislamiento en la ciudad de Frías, con buen estado de salud.

En este marco remarcó que “desde el inicio de la pandemia llevamos acumulados 89 casos positivos, de los cuales 30 han sido dados de alta”.

Agrega su publicación: “Hoy estamos en una situación epidemiológica muy complicada, y no hay margen para incumplir ninguna de las medidas preventivas -que son obligatorias- para evitar una más fuerte propagación del virus”.

Usar el barbijo, distanciamiento entre personas, cumplimiento de los protocolos en los lugares públicos y actividades autorizadas, lavado de manos, no llevarse las manos a la cara.

No circular fuera del hogar si no es estrictamente necesario, evitar cualquier contacto estrecho con personas que no sean los familiares convivientes (las reuniones sociales o familiares están absolutamente prohibidas).

Ante cualquier síntoma de alta temperatura con dolor de garganta corporal, tos y a pérdida del olfato o el gusto, llamar al 107 y autoaislarse evitando cualquier contacto.