Confirman el pago del bono para los empleados de planta permanente de Los Juríes

Se abonará los 200 mil pesos en 3 cuotas, y en las mismas fechas que la administración pública.

El intendente Javier Carbajal de Los Juries, confirmo el pago del bono a todos los empleados municipales de planta permanente, tal cual lo anunció en su momento el gobernador Gerardo Zamora.

El pago se efectuará en el mismo cronograma de pago del bono, anunciado por el gobernador de nuestra provincia. Es decir, la primera cuota de $60.000 estará disponible el 9 de noviembre; la segunda cuota de $80.000 el 21 de diciembre y la tercera de $60.000 será abonada el 4 de enero.

El intendente también explicó que «debido a que no hay un registro de empleados contratados, no podemos individualizarlos. La falta de documentación de la gestión anterior no ha dejado ningún tipo de registro de los empleados contratados y no podemos verificarlos, por ende no realizaremos ninguna medida al respecto».