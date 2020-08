Confirman otros 24 casos positivos de covid 19 en Capital y Banda – MundoPolítico

El gobernador Gerardo Zamora confirmó otros 24 casos positivos de covid 19 en Capital y Banda, que se suman a los 35 ya existentes y que totalizan 59 activos hasta el momento.

Según informó a través de sus redes sociales, “Todos corresponden a 234 muestras realizadas a contactos estrechos de los casos positivos publicados en las últimas 48 horas” y remarca que “desde el inicio de la pandemia llevamos acumulados 89 casos positivos, de los cuales 30 han sido dados de alta”.

Agrega su publicación: “Hoy estamos en una situación epidemiológica muy complicada, y no hay margen para incumplir ninguna de las medidas preventivas -que son obligatorias- para evitar una más fuerte propagación del virus”.

Usar el barbijo, distanciamiento entre personas, cumplimiento de los protocolos en los lugares públicos y actividades autorizadas, lavado de manos, no llevarse las manos a la cara.

No circular fuera del hogar si no es estrictamente necesario, evitar cualquier contacto estrecho con personas que no sean los familiares convivientes (las reuniones sociales o familiares están absolutamente prohibidas).

Ante cualquier síntoma de alta temperatura con dolor de garganta corporal, tos y a pérdida del olfato o el gusto, llamar al 107 y autoaislarse evitando cualquier contacto.