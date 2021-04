Confirman positivo y aseveran que el cuadro clínico es «leve» – NCN

La Unidad Médica Presidencial informó que el test PCR de Alberto Fernández dio resultado positivo para coronavirus y aclaró que «el cuadro clínico» que atraviesa el primer mandatario «es leve, debido en gran parte al efecto protector de la vacuna recibida».

Según se confirmó oficialmente, el Presidente «se encuentra estable, asintomático, con parámetros dentro de rangos de normalidad».

Fernández se encuentra bajo monitoreo médico permanente, según las conductas infectológicas que se consensuaron con expertos en el tema.

Comunicado de la Unidad Médica Presidencial sobre el estado de salud del presidente @alferdez pic.twitter.com/pNidRUOmqD — Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) April 3, 2021

Tanto la evolución clínica del paciente como las alternativas terapéuticas que se vayan tomando, se irán informando oportunamente, señalaron cerca del Presidente.

«Ante esta situación se tomaron las medidas de aislamiento obligatorio para el primer mandatario y todos los contactos estrechos del mismo en las 48 horas previas al inicio de los síntomas, como así también se procedió a realizar un hisopado para PCR a fin de confirmar o descartar la enfermedad», señala el parte oficial firmado por el doctor Federico Saavedra.

Esta tarde, «se confirma el diagnóstico de infección por COVID-19 al recibir el de PCR positivo, dejando en claro que el cuadro clínico es leve debido en gran parte al efecto protector de la vacuna recibida», informó la Unidad Médica Presidencial.

Vale recordar que fue el mismo mandatario fue quien informó a través de la red social, en tanto espera la confirmación por prueba PCR, pero que ya se encuentra aislado y ha informado a las personas con quienes ha tenido contacto.

Quería contarles que al terminar el día de hoy, luego de presentar un registro de fiebre de 37.3 y un leve dolor de cabeza, me realice un test de antígeno cuyo resultado fue positivo. — Alberto Fernández (@alferdez) April 3, 2021

Desde la Casa Rosada también informaron que fueron contactadas todas las personas con las que el mandatario estuvo reunido durante las últimas 48 horas para que también inicien el correspondiente aislamiento.

“Para información de todos y todas me encuentro físicamente bien y, aunque hubiera querido terminar el día de mi cumpleaños sin esta noticia, también me encuentro bien de ánimo”, dijo Fernández. Y agregó: “Agradezco desde el alma las muchas muestras de afecto que hoy me han brindado recordando mi nacimiento”.

El jefe de Estado había recibido el pasado 21 de enero la primera dosis de la vacuna Sputnik V.

Una fuente oficial recordó hoy que la eficacia de las vacunas demostró ser elevada, al punto de que previene la infección por coronavirus en porcentajes que oscilan entre el 70 y el 90%, según la procedencia de la vacuna.

Pero la mayor protección que brindan las vacunas, y el objetivo principal de la campaña de inmunización contra la Covid-19, es evitar las complicaciones graves, la hospitalización y la mortalidad, añadió la fuente.

Ante el contagio, completó, las vacunas permiten un tránsito por la enfermedad de leve a