Confirman que Hamas asesinó a la activista por la paz israelí que se creía secuestrada

Una activista por la paz israelí que estaba desaparecida desde el ataque de Hamas del 7 de octubre en Israel, y que se creía había sido tomada como rehén, fue declarada muerta después de que sus restos fueran hallados en su casa en el kibutz Be’eri, donde fue asesinada por milicianos del grupo islamista palestino, informó este martes The Times of Israel.

La muerte de Vivian Silver fue confirmada al periódico por varios activistas que dijeron que estaban en contacto con su familia y señalaron que sus restos fueron identificados mediante pruebas de ADN.

We are devastated by the news of Vivian Silver being confirmed killed. An Israeli-Canadian peace activist, dedicated herself to meaningful work including collaborating with Palestinian women. May her memory be a blessing, inspiring us to continue the pursuit of peace and justice. pic.twitter.com/k4nTZMHIhr

— Maccabi Canada (@MaccabiCanada) November 14, 2023