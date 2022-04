Confirmaron a Ketanji Brown Jackson como la primera jueza negra de la Corte Suprema

El Senado de Estados Unidos confirmó este jueves a Ketanji Brown Jackson, de 51 años, como la primera jueza negra de la Corte Suprema, una decisión histórica prometida por el presidente Joe Biden durante la campaña electoral.

«Es un día extraordinario y creo que es una declaración muy importante sobre lo que somos como nación que pongamos a la jueza Ketanji Brown Jackson en el más alto tribunal de nuestro país. Así que creo que todos debemos alegrarnos», dijo la vicepresidenta Kamala Harris, después de confirmar que la nominada de Biden fue confirmada por 53 votos contra 47 como una de los nueve miembros de la Corte Suprema.

El presidente Joe Biden lo calificó de «momento histórico» para el país.

Today, we celebrate a historic occasion! The U.S. Senate has confirmed Ketanji Brown Jackson, the first Black woman, as the 116th Associate Justice to the Supreme Court of the United States! Congratulations Justice Ketanji Brown Jackson! This moment is…https://t.co/shGxC5us8h

— Pink Space Theory (@pinkspacetheory) April 7, 2022