Confirmaron el primer caso de la variante Ómicron en EEUU

El primer caso de la variante Ómicron de coronavirus en Estados Unidos fue detectado en el estado de California y las autoridades estudian aplicar nuevas medidas de prevención y endurecer los requisitos de ingreso al país, anunció hoy la agencia federal de la red de Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

«El individuo era un viajero que regresó de Sudáfrica el 22 de noviembre de 2021», detalló la agencia en un comunicado.

«La persona, que estaba completamente vacunada y tenía síntomas leves que están mejorando, está en cuarentena y desde entonces ha dado positivo», agregó.

«Todos los contactos cercanos han sido contactados y han dado negativo», informó el texto de la institución, replicó la agencia de noticias AFP.

El caso, que había sido detectado por los Departamentos de Salud Pública de California y San Francisco, fue confirmado por el CDC.

I’ll be live in just a few minutes. Tune in.

YT: https://t.co/wIRDNhkhPD

FB: https://t.co/IBKRx7MZmT

TW: @CAgovernorhttps://t.co/Qnqlf4KdRW

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) December 1, 2021