Conflicto entre la UTA y FATAP: ahora proponen una ley para compensar los menores recursos para el interior

Nuevamente la diferencia de subsidios estatales para cubrir los baches operativos del transporte automotor del AMBA y el interior fue el catalizador de un nuevo fracaso de la paritaria para los choferes de colectivos de las provincias: mientras los empresarios esperan conseguir mayores recursos en una nueva mesa de negociación con el gobierno, en Transporte trabajan con algunos gobernadores para presentar una ley en el Congreso que les garantice un pago “en emergencia” que permita a las empresas sortear las mejoras salariales y los mayores costos.

Las negociaciones entre las UTA y los ejecutivos de la FATAP (Federación Argentina del Transporte de Pasajeros) no avanzaron y el ministerio de Trabajo convocó a una nueva audiencia de conciliación para el próximo jueves 17 de junio, a las 14.30, ante la posibilidad que se convoque a un paro de actividades. En el medio asomaron las luchas intestinas del gremio: desde la agrupación opositora “Juan Manuel Palacios”, recordaron que la “la postura del gremio es funcional a los empresarios que piden más plata al estado para hacer frente a sus obligaciones” y no actúa en consecuencia frente a a las situaciones desesperantes que viven trabajadores del interior que no logran cobrar sus sueldos en forma regular.

En las últimas horas Cesar Gónzalez, titular del gremio en Tucumán, dijo que “las empresas van a dar $30 mil provenientes de recursos nacionales” mientras que gestionan fondos provinciales para hacer frente al resto del conformado de los ingresos. Se quejan que los empresarios no pagan en tiempo y forma y esperan, por ahora sin novedades, posturas más firmes de la UTA nacional.

En este contexto, los empresarios vienen teniendo apoyos de intendentes de Santa Fe, Rosario, Córdoba, Bahía Blanca y Mar del Plata que pidieron un reparto más equitativo de los recursos nacionales. También hubo gestos de gobernadores: en Chaco, Jorge Capitanich dijo que “tenemos un serio problema de asimetría, que es notoria y evidente” y explicó que el 90% de la masa de recursos, que constituyen un total de $175 mil millones para 3 mil colectivos, queda concentrado en el AMBA.

Desde Transporte argumentaron que la semana pasada hubo un zoom del ministro Alexis Guerrera con gobernadores y secretarios de Transporte distritales para ponerlos al corrientes del fondo compensador con el que se asiste desde Nación a los distritos y escuchar los reclamos. Mientras que el año pasado se destinaron unos $16500 millones para asistir al sector, este se destinarán unos $20.500 millones para el interior. “Mientras se pueda hay un compromiso del estado por mejorar esa situación. Y en 2018 todas las provincias firmaron el pacto fiscal donde dejan en claro que el transporte provincial es responsabilidad de cada jurisdicción”, explicaron en la cartera.

Por ahora no hay confirmación de una nueva inyección de recursos para las empresas. Pero en el gobierno apuestan a una salida “por arriba”, según deslizaron, varias provincias plantearon proponer al Parlamento una ley que compense la caída de recursos del sector durante la emergencia y que podría discutirse en paralelo con el Presupuesto. Serán clave para el avance de la iniciativa, los legisladores que responden a sus provincias y, de esta manera, logren poner en discusión el tema en las respectivas comisiones.