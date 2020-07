Congreso: sigue grieta tras despacho de DNU que ya tenía dictamen

Esta situación derivó ayer en la retirada de diputados y senadores de Juntos por el Cambio de la reunión que comandó el presidente de la bicameral, Marcos Cleri. En el ámbito del Congreso, los llamados al diálogo compartidos anteayer entre Alberto Fernández y la oposición no aterrizaron, y el Frente de Todos avanzó en el rechazo del DNU que compensa a distribuidoras de gas por las variaciones del tipo de cambio.

“Los dictámenes de la bicameral no vencen. Es un yerro enorme”, alertó el diputado del Pro Pablo Tonelli, quien agregó: “Primero, no hay norma que indique la invalidez de los mismos. En segundo lugar, la práctica fue esa, y cito dos ejemplos de cuando el oficialismo era oficialismo. El 12 noviembre de 2014 se trataron órdenes del día de 2011 y 2013, con mayor antigüedad de esta orden del día. Una semana después, el 12 noviembre de 2014, se trataron normas de 2009 y 2010. Es decir que tenían cinco y cuatro años. Es una prueba fehaciente de lo que estamos hablando”.

Tonelli fue más allá y dejó claro que “si la intención es declarar inválido al DNU, con votarlo en ese sentido cuando llegue tratamiento -a los recintos- será suficiente. Se pone a esta comisión al borde de la ilegalidad”, y pidió no ceder a “caprichos del oficialismo”. Como si fuera poco, le recordó que aún esperan el debate en la bicameral los DNU que extendieron los aumentos a jubilaciones vía decreto, el aguinaldo en cuotas y la intervención de Vicentin.

“Podría decir que estoy sorprendida, pero no”, replicó la senadora Anabel Fernández Sagasti, vicejefa del oficialismo en la Cámara alta y representante del cristinismo puro. “Esta cuestión ya fue tratada, dictaminada y votada, y no podemos volver sobre nuestros pasos. No existe ni en el reglamento ni en la ley de creación de la bicameral la imposibilidad de dictaminar sobre DNU que no han sido tratados en el recinto”, disparó la legisladora mendocina.

“Esta actitud de ‘no me gusta lo que sucede, me retiro’, es como los chicos que van perdiendo y pinchan la pelota”, remató Fernández Sagasti, y aseguró: “No se trata de lo que la minoría u oposición quiera imponerle a la mayoría de las cámaras legislativas”. La alusión de la legisladora fue, por caso, al DNU macrista que pasó la dirección de escuchas telefónicas a la Corte Suprema de Justicia -ya estaba dictaminado, y el oficialismo firmó un nuevo despacho-, que aún no fue rechazado por Diputados tras el voto negativo de la Cámara alta, a inicios de junio pasado.

Con la oposición en retirada antes de discutir no sólo el DNU en conflicto, el diputado radical Gustavo Menna le insistió a Cleri por las decisiones del Ejecutivo no incluidas en la agenda, como las jubilaciones, aguinaldo y Vicentin. Con respecto a la cuestión previsional, el legislador K contestó que se trabaja para una nueva fórmula “en el transcurso del año”, en medio de una emergencia previsional “declarada después de que ustedes fueron gobierno”.

Los nueve legisladores que quedaron tras la partida de Juntos por el Cambio -cantidad mínima para dictaminar- analizaron en soledad y luego pasaron a la firma del despacho cuestionado y de los que imponen la intervención en reguladores de gas y electricidad hasta el 31 de diciembre próximo; la prohibición de la participación de organismos de Inteligencia como auxiliares de la Justicia y el que prorroga la intervención de la AFI hasta diciembre; y las prórrogas del aislamiento obligatorio, entre otros.