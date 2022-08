Conmemoraron en La Plata el cumpleaños 46 de Clara Anahí, la nieta de ‘Chicha’ Mariani

Diana Teruggi madre de Clara Anahí Mariani. Foto: archivo.

La Asociación Anahí conmemoró el cumpleaños 46 de Clara Anahí Mariani, la nieta de María Isabel «Chicha» Chorobik de Mariani, quien fundó esa entidad inspirada en la búsqueda de la niña que fue secuestrada cuando tenía apenas tres meses de vida en un operativo realizado en La Plata, durante la última dictadura cívico militar.

La organización recordó, como todos los años desde la vuelta de la democracia, el «cumpleaños en ausencia» número 46 de la niña nacida el 12 de agosto de 1976.

El 24 de noviembre de 1976, Clara Anahí Mariani fue secuestrada tras sobrevivir al ataque realizado en la casa de la calle 30 número 1134 en La Plata, en el que fueron asesinados su madre, Diana Teruggi, y cuatro compañeros de militancia de sus padres, luego de un ataque que duró cerca de cuatro horas.

Hoy pasadas las 15, en las puertas de la esa casa en la que vivía el matrimonio compuesto por Daniel Mariani y Diana Teruggi, sede de la Asociación, se inició un acto con una suelta de globos, uno por cada año de vida de Clara Anahí.

Participaron en ese hecho represivo más de 200 efectivos del Ejército y la Policía de la Provincia de Buenos Aires que era comandada por el entonces coronel Ramón Camps, quien era secundado por el genocida multicondenado y ex jefe de la Dirección de Investigaciones de la policía de Buenos Aires, Miguel Osvaldo Etchecolatz, recientemente fallecido.

Desde aquel día, «Chicha» Mariani intentó conocer qué había pasado con su nieta, su nuera, y su hijo, Daniel Mariani, que no se encontraba en la vivienda en el momento de la agresión pero fue asesinado tiempo después en agosto de 1977.

El juez federal Alejo Ramos Padilla, quien ofició como abogado de «Chicha» Mariani, reflexionó ante un gran número de participantes y afirmó que “necesitaba este reencuentro en esta casa para recordar los valores inculcados por Chicha”.

“Los militares hicieron una brutalidad en esta casa pero sirvió para impulsar a Abuelas, una organización que trascendió el tiempo”, remarcó el magistrado en uno de los pasajes del discurso que pronunció durante la ceremonia.

Ramos Padilla afirmó que «Chicha» “fue una gran investigadora que peleó en cada juzgado a pesar de que no la escuchaban y era maltratada por los jueces y la prensa».

Chciha Mariani. Foto: archivo.

«Pero con ella a la cabeza se transformó en uno de los motores para que se hagan los juicios por la verdad”, destacó el juez.

Por su parte, la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas, consideró que “esta lucha es imposible olvidar» y sostuvo que «por suerte el genocida de Miguel Etchecolatz» -que tuvo intervención en el operativo en el que desapareció Clara Anahí- encontró la muerte en el lugar que debía, que era la cárcel”.

Luego insistió que “la última dictadura superó todo lo que uno podía imaginar pero no tuvimos miedo y seguimos luchando por cambiar este país. El compromiso no debe faltar nunca. Lo que nos movilizó es el deseo y la obligación de luchar. Lo tenemos que hacer todos juntos pero no revueltos. No estemos con quien no nos quiere”, subrayó Nora.

La Casa Mariani-Teruggi es hoy un Espacio de Memoria y en sus paredes se conservan los impactos de bala y proyectiles que las fuerzas conjuntas dispararon contra la vivienda donde funcionaba en 1976 una imprenta clandestina de la organización Montoneros.

Días atrás en su canal de Youtube, la asociación publicó un video con fotos de la beba sustraída y el audio de una carta escrita por «Chicha» Mariani y dirigida a su nieta.

«Es 12 de agosto, es tu cumpleaños y yo solo puedo imaginarte», se oye decir a «Chicha» mientras pasan una serie de imágenes de la beba junto a sus padres.

«Te busco desde el momento en que mataron a tu madre y te secuestraron de tu hogar. Tenías tres meses y el tiempo se detuvo», agrega.

En otro tramo, y a partir de un dibujo del rostro de Clara Anahí de bebé que va siendo modificado conforme al paso del tiempo, la voz de «Chicha» traza un posible de la nieta que buscó hasta el último minuto de su vida y que no pudo encontrar.

«Fui imaginándote ¿te habrán cambiado el nombre?, ¿modificado la edad? ¿tu cabello seguirá siendo oscuro?, ¿habrás heredado la miopía familiar? Tus orejas grandes, también heredadas, no cambiarán… debes ser alta como tus padres. Hay muchas preguntas sin respuestas que aletean en tu interior. Te abraza tu abuela Chicha Mariani», finaliza la carta.

Por su valor histórico para la memoria del terrorismo de Estado, la Casa Mariani Teruggi fue sucesivamente declarada de Interés Municipal (1998), Patrimonio Cultural de la provincia de Buenos Aires (2000), de Interés Nacional (2003) y Monumento Histórico Nacional (2004).

En el acto donde se recibieron adhesiones de diversas organizaciones de derechos humanos estuvieron presentes Rosa Bru (mamá de Miguel) y Rubén López (hijo de Jorge Julio López).