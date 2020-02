CONSECUENCIAS | 7miradas

Desde hace tiempo hemos puesto nuestra atención en el marcado deterioro que, como institución, recae sobre el Poder Judicial. Obviamente, el tiempo no hará superar esa sensación que sobrevuela a la sociedad, lo que hace mucho más grave las consecuencias que habrá de acarrear a nuestro sistema, si es que este habrá de sobrevivir como lo conocemos.

Este comentario -que reiteramos- no resulta la consecuencia de un antojo personal, sino la consecuencia visible de la muerte del Juez Bonadio. Más allá de la noticia que sorprendió a todos en las primeras horas del día, el deceso despertó la posibilidad de que opinaran sobre él, el más variado y heterogéneo grupo de individuos, alguno de ellos sin mérito suficiente para opinar sobre las calidades de un Magistrado.

Así, se escuchó el absurdo comentario de que habiendo sido nombrado en la década del 90, no era posible que continuase siendo Juez en este tiempo. Esta singular simpleza desconoce, obviamente, que la permanencia en sus cargos, es lo que asegura la continuidad de la justicia monopolizada por el Estado, independientemente del color político con el que se tenga que convivir.

Se ha hecho notorio que el tema se encuentra en manos de individuos que, aun poseyendo la capacidad de formar la opinión de terceros, no se encuentran consustanciados con el funcionamiento de las Instituciones del país en el que habitan. La sugerida alternativa de que las causas que fueran instruidas por él, pudieran verse modificadas a partir de su muerte, no sólo muestra ignorancia de los procedimientos, sino el oculto propósito de alterar su valor aprovechando los cuestionamientos que ya no se encuentra en condiciones de responder quien investigase esos hechos. Finalmente solo es necesario recordar que ninguno de los procesos que lleva adelante un Juez de Primera Instancia, como lo era Bonadio, son resueltos en definitiva por el mismo, ya que en la etapa del juicio, habrán de trasladarse a un Tribunal Oral, que es el que, en definitiva, debe resolver de acuerdo al criterio que posean sus tres integrantes.

No puede generar tranquilidad, el uso político del tema que el destino ha iniciado con la muerte de un Juez, como tampoco lo es la construcción de una suerte de justicia democratizada que se intenta instalar desde hace tiempo. En su momento, la idea de que los Jueces fueran elegidos junto con los legisladores y por el voto directo de los ciudadanos, no pudo, prosperar por el torpe modo en que se expuso, aún hoy todavía hay sectores que, elípticamente, apuntan a introducir una selección de ese tipo, procurando eliminar una Justicia elitista o feudal ( así se la define) en pos de una más próxima al pueblo.

La decadencia de un pueblo se advierte en las pequeñas cosas que rodean la vida del hombre común y cuando a este se le hace creer que su bienestar depende no de los principios, sino de la opinión general, es cuando ha comenzado ha transitarse el camino descendente de sus instituciones. Las mayorías instaladas como sistema para administrar justicia, han dejado amargas imágenes de una parodia que la historia nos muestra a diario. Los Tribunales populares de la Revolución Francesa, quizás sean la más clara expresión moderna de ello, los linchamientos generados por las turbas enardecidas en procura de obtener lo que ellos entienden es justo, o cualquier tipo de justicia revolucionaria, si bien pueden satisfacer las necesidades del momento, en el tiempo se diluye y se aleja de aquello que los sistemas constitucionales le asignan a este Poder del Estado.

Hoy, a las descomedidas palabras de algunos, las acompañaron las de otros que parecen haber frecuentado la intimidad de un Magistrado que se caracterizaba por no dejar participar a muchos de ella, sin embargo, el silencio al que está obligado para desmentirlos, le permite a varios poner en su boca palabras que jamás pronunció e interpretar aquellas que escribió, con el criterio que mejor se compadece con sus propias convicciones.

Lo cierto, es que todas aquellas premisas que se adjudicaron alguna vez como características de la Magistratura -“los Jueces hablan por sus sentencias”; “los Jueces no efectúan declaraciones”, “la cara de los Jueces no debe ser conocida”, etc- han caído en desuso, hoy los Jueces fundan su prestigio en la popularidad que poseen y en la cantidad adhesiones que merezcan sus pronunciamientos, independientemente de la corrección que contengan. Esta alteración (de la que ellos mismos pueden ser responsables), habilita el juzgamiento de sus decisiones aún por aquellos que no se encuentran capacitados para hacerlo, pero que exponen sin ningún pudor sus sensaciones, como criterios objetivos de justicia.

Si en el tiempo no se desata este nudo, el equilibrio de los poderes del Estado, se verá severamente afectado y la forma de administrar Justicia entrará en pugna con un sistema que, so color de encontrar una manera más eficiente que la actual de reparar los daños ocasionados por los propios ciudadanos (sea incumplimiento las leyes del Estado, sea en su relación con sus iguales) arbitrará un sistema sometido a la política en vez de aplicar un freno a sus excesos.