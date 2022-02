Consejo del Salario: Yasky anticipó su rechazo a la pauta salarial del 40%

Las centrales sindicales comienzan a definir la postura que tomarán en la reunión del Consejo del Salario a realizarse en las próximas semanas.

La pauta salarial del 40% propuesta por el gobierno nacional empieza a flaquear y los gremios piden mayores porcentajes y cláusulas de revisión.

Es el caso de Hugo Yasky, titular de la CTA de los Trabajadores, que adelantó que no aceptarán una suba del 40% en el salario mínimo, vital y móvil a definir.

«No vamos a hablar de un piso del 40%, en el Consejo del Salario esa cifra queda corta», anticipó.

El sindicalista y diputado nacional sostuvo que las paritarias «deberán prever no solo el porcentaje sino las cláusulas de apertura». «No se puede hablar de 40% en términos anuales cuando no sabemos de cuánto será la inflación. Queremos mecanismos para no correr desde atrás», agregó en diálogo con AM 750.

En ese marco, aseguró que «el gobierno tiene que jugar un papel activo en el Consejo del Salario para demostrar que es un actor que juega a favor de la recomposición del salario».

«La primera señal debe ser los salarios por arriba de la inflación. En la puja distributiva, el gobierno debe ser un sujeto activo y no un espectador», cerró.

El Consejo del Salario reunirá a representantes del Estado, gremios y empresarios para definir, entre otros puntos, el valor del nuevo sueldo mínimo.