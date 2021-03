Consideran que desdolarizar tarifas será un “gran beneficio” para los usuarios – Télam

Osvaldo Bassano: “Son tarifas impagables por el consumidor y que el Estado, por ello, debe subvencionar”.

El titular de la Asociacin de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc), Osvaldo Bassano, celebr el anuncio presidencial sobre la desdolarizacin de las tarifas de gas y electricidad, y sostuvo que “va a ser un gran beneficio para todos los argentinos”.

El proyecto de ley de emergencia anunciado el lunes por el presidente Alberto Fernndez durante la apertura de la Asamblea Legislativa, “suspende todos los beneficios que tienen estas empresas como el reclamo de gas a boca de pozo de US$ 4, cuando con todos los costos y gastos, no puede valer ms de US$ 1,90 y debera ser en pesos”, sostuvo Bassano en declaraciones a Tlam Radio.

El titular de Adduc record que la asociacin fue crtica con las leyes de gas y de energa y de su esquema de un peso, un dlar.

“Nunca pudo cambiarse ese esquema, lo que hace que el grupo de empresas que presta el servicio de gas y de luz cobren tarifas a valor dlar”, seal Bassano al respecto, y resalt la distorsin que esto genera en las tarifas.

“Son tarifas impagables por el consumidor y que el Estado, por ello, debe subvencionar”, dijo.

Al momento de calificar el servicio al usuario, lo calific como “malo y muy caro”.

“Existe un fraude espantoso, con todo el mantenimiento y la infraestructura del Estado, estas empresas se han enriquecido desde 1992 y nunca se ha beneficiado al consumidor”, explic.

“Es hora de que se termine con la estafa energtica”, concluy.